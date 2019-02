Annuncio

Da pochi giorni ha preso il via partendo da Bari il tour 2019 di Emma Marrone 'L'essere qui- Exit Edition'. Nella seconda data del concerto tenutosi a Reggio Calabria il 17 febbraio non sono mancati momenti emozionanti ma anche attimi di tensione per l'artista salentina. La cantante a un tratto ha notato tra il suo pubblico una certa confusione e ha temuto che qualcuno si fosse sentito male o addirittura stesse morendo. L'artista, che da sempre ha dimostrato grande empatia con i suoi fan, ha interrotto spaventata il concerto chiedendo se qualcuno stesse poco bene; dopo essere stata informata che il caos era dovuto a una proposta di matrimonio che un giovane presente nel palazzetto aveva rivolto alla sua fidanzata si è rasserenata.

Prima di riprendere il concerto la cantante dal palco ha scherzato chiedendo alla ragazza se avesse risposto affermativamente alla proposta del fidanzato e dopo averne avuto conferma ha fatto gli auguri ai promessi sposi mentre nel palazzetto si è levato il grido 'bacio, bacio, bacio'.

Emma ha dedicato 'Sarò libera' a Sissi l'agente morta in seguito a un colpo di pistola

Grandi emozioni a Reggio Calabria durante la seconda tappa del tour di Emma Marrone. La cantante pugliese ha regalato un momento particolarmente intenso ai suoi estimatori dedicando la canzone 'Sarò libera' alla poliziotta penitenziaria Sissi Trovato Mazza, colpita in servizio da un colpo di pistola all'ospedale di Venezia e morta dopo due anni di coma.

Le cause della morte della giovane agente sono attualmente ancora da chiarire. La cantante salentina ha ricordato la poliziotta definendola una donna coraggiosa al punto tale da volere cambiare il mondo con la sua verità e la sua battaglia personale.

Emma ha inviato un saluto speciale alla famiglia della ragazza e in particolare alla madre e alla sorella presenti al concerto definendole 'due rocce'. L'artista ha voluto rendere partecipe il suo pubblico del momento coinvolgente in cui ha stretto la mano di Sissi guardandola negli occhi e percependone la forza. Al live di Emma Marrone oltre ai momenti di commozione non è mancata l'interazione dell'artista con i fan presenti nel palazzetto che hanno cantato a squarciagola le canzoni della cantante.

La giovane salentina ha sfoggiato diversi cambi d'abito regalando ai suoi spettatori una versione sensuale di sé, aiutata dai giochi di luci che hanno reso le esibizioni della cantante ancora più sensuali e affascinanti.