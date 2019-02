Annuncio

Il trono di Teresa Langella non si è ancora concluso, nonostante la sua scelta sia andata in onda lo scorso venerdì 15 febbraio nello speciale di Uomini e donne. Andrea Dal Corso qualche giorno fa si è espresso su Instagram, affermando che non gli è stata data la possibilità di parlare faccia a faccia con la tronista per spiegarle le ragioni del suo 'no'. Avrebbe voluto farlo, ma l'unica persona con la quale ha potuto confrontarsi è stato il padre di lei. L'imprenditore vinicolo veneto ha quindi chiesto a Teresa di accettare un confronto, perché intende dirle ciò che pensa guardandola direttamente negli occhi. E tale incontro, in effetti, ci sarà in una registrazione straordinaria che dovrebbe avere luogo proprio oggi 21 febbraio.

In essa saranno presenti la Langella, lo stesso Andrea e con tutta probabilità anche Antonio Moriconi, il corteggiatore rimasto deluso dalla decisione della napoletana. E in attesa di questo importante appuntamento, Teresa ha deciso di tornare sui social network per dire la sua sulle recenti polemiche che hanno coinvolto proprio la sua scelta.

Le parole di Teresa Langella su Instagram

La polemica si è fatta particolarmente dura dopo la scelta di Teresa Langella a Uomini e donne. Andrea Dal Corso è stato preso di mira dai telespettatori e da molti ex protagonisti del dating show, che hanno considerato fuori luogo il suo rifiuto privo di spiegazione. E in attesa che il veneto dia la sua versione dei fatti sul suo 'no', la stessa Teresa Langella ha deciso di intervenire per chiedere ai fan di non esagerare con le critiche.

Affidandosi al profilo Instagram d Raffaella Mennoia, autrice del programma, la tronista ha precisato di volersi dissociare da tutto ciò che sta accadendo. Lei stessa darà la sua versione dei fatti quanto prima, in una puntata dedicata alla sua scelta, ma nel frattempo ha chiesto di limitare i toni: "Mi va di difendere chi c’è da difendere in questo momento, nonostante tutto. Non esageriamo, non andiamo oltre perché non è una cosa bella e non è così tanto rispettoso".

Uomini e donne: Teresa conferma la puntata speciale

Teresa Langella ha deciso di non esprimersi nel suo profilo Instagram, che resta ancora in silenzio, ma di affidarsi a Raffaella Mennoia per chiedere di non esagerare con le critiche ad Andrea Dal Corso.

Le parole contro quest'ultimo, infatti, negli ultimi giorni si sono trasformate anche in minacce rivolte a lui e alla sua famiglia. La tronista e il corteggiatore da lei scelto avranno modo di confrontarsi nella registrazione che con tutta probabilità verrà effettuata oggi 21 febbraio negli studi Elios di Roma (e che Canale 5 potrebbe trasmettere a brevissimo, proprio per mettere a tacere il chiacchiericcio mediatico). In tale appuntamento dovrebbe presenziare anche Antonio Moriconi, come riportato da Il Vicolo delle News. Anche il giovane maestro di sci ha evitato di dire la sua su Instagram, motivo per cui il suo punto di vista potrebbe essere ufficializzato proprio nel suddetto episodio speciale. In esso, Maria De Filippi potrebbe chiedere ad Antonio se desidera di diventare il nuovo tronista, proprio come i fan del dating show sperano da giorni.