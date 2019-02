Annuncio

Anche quest’anno gli occhi di milioni di italiani sono puntati sul Festival di Sanremo [VIDEO]. In particolare, il pubblico amante della musica era particolarmente incuriosito dalla serata dei duetti, nella quale i 24 artisti in gara sono stati accompagnati sul palco dell'Ariston da un cantante a loro scelta per interpretare il proprio pezzo.

Ermal Meta e Simone Cristicchi: magia all'Ariston

Già qualche settimana fa Simone Cristicchi aveva annunciato di voler cantare il suo brano ‘Abbi cura di me’ insieme a Ermal Meta, che ha deciso di ‘ricambiare il favore’. L’anno scorso, infatti, Cristicchi aveva partecipato a Sanremo in veste di ospite, per accompagnare Meta e Fabrizio Moro in "Non mi avete fatto niente".

E anche il duetto di ieri sera, come molti immaginavano, ha conquistato il pubblico.

Ermal Meta ha dimostrato di saper rendere dolce e romantica ogni canzone che canta. Il cantante albanese, infatti, ha saputo dare un tocco ancora più delicato al brano che Simone Cristicchi ha portato in gara a questo Festival di Sanremo. Sia Meta che Simone Cristicchi si sono presentati sul palco dell'Ariston vestiti completamente di nero. Un'esibizione particolarmente profonda, la loro, che ha saputo entrare nel cuore del pubblico. E ancora una volta Meta si è rivelato un vero talento [VIDEO], capace di impreziosire già di per sé molto profondo.

Un duetto davvero molto atteso quello di Ermal Meta e Simone Cristicchi, il quale peraltro da giorni viene indicato come uno dei favoriti alla vittoria.

Mentre Ermal Meta di recente, parlando del Festival, aveva dichiarato: 'Ci vado volentieri. Ma lo avrei fatto per poche persone'.

Un rapporto di grande stima, dunque, tra i due cantanti che hanno in comune una vittoria a testa a Sanremo: Cristicchi nel 2007 (con "Ti regalerò una rosa") e Meta appunto nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro.

Tanti i duetti apprezzati nella quarta serata del Festival di Sanremo

Tanti sono stati i duetti che hanno stupito piacevolmente il pubblico nella serata del venerdì. Tra i più apprezzati, quello di Nada con Motta (che poi hanno vinto la gara), quello de Il Volo con Alessandro Quarta, quello di Renga con Bungaro ed Eleonora Abbagnato, di Nek con Neri Marcorè e quello di Achille Lauro con Morgan.

Fra i più attesi però c'era proprio quello di Ermal Meta e Simone Cristicchi, al punto che qualche ora prima dell'esibizione sui social è impazzato l'hashtag #CristicchiMetaSanremo.

Non ci resta che attendere per scoprire chi sarà il vincitore di questo Festival di Sanremo 2019, che questa sera giungerà al termine con la serata finale.