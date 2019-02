Annuncio

Annuncio

Questo venerdì sera è andata in onda la quarta serata del Festival di Sanremo 2019. Un’edizione ricca di colpi di scena: primo fra tutti il fatto che big e nuove proposte quest’anno gareggiano in un’unica gara. Non poteva mancare anche quest’anno la serata dedicata ai duetti. Tante le esibizioni apprezzate dal pubblico. A fine serata a vincere la sfida è stato Francesco Motta.

Motta vince il premio 'Miglior duetto' con Nada

Francesco Motta si è esibito quasi a inizio serata con il brano 'Dov'è l'Italia'. Una canzone molto profonda che si distingue per qualità e spessore. L'artista toscano ha deciso di salire sul palco insieme alla conterranea Nada. I due si sono esibiti e hanno dimostrato di meritare il premio.

Annuncio

Una performance molto semplice, ma d'effetto. Peccato però che non sia piaciuta a tutti. Al momento della premiazione, infatti, in sala si sono sentiti del fischi provenire dal pubblico. Nessuno ha commentato i fischi e, sia Nada che Motta, si sono limitati a prendere il premio senza dire nulla, scambiandosi un abbraccio affettuoso.

Il premio è stato consegnato ai due artisti dal Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Un premio assegnato, tenendo conto per il 50% dal televoto, per il 30% dalla giuria della sala stampa e, infine, per il 20% dalla giuria d'onore composta dal presidente Mauro Pagani, Claudia Pandolfi, Elena Sofia Ricci, Joe Bastianich, Serena Dandini, Ferzan Ozpetek, Camila Raznovich e Beppe Severgnini.

Annuncio

I migliori video del giorno

Duetti Sanremo 2019

E' stata una serata ricca di esibizioni particolarmente attese. Il pubblico, infatti, aspettava la quarta serata anche per vedere l'esibizione di Ligabue sul palco dell'Ariston. Il cantante emiliano ha cantato il suo ultimo singolo 'Le luci d'America' e la sua canzone storica 'Urlando contro il cielo'. Ma non solo. Luciano Ligabue ha anche duettato con Claudio Baglioni nella canzone 'Dio è morto' di Francesco Guccini.

Tornando alla gara, fra i duetti più apprezzati della serata anche quello di Francesco Renga con Bungaro, quello di Daniele Silvestri con Manuel Agnelli e quello degli Ex-Otago e Jack Savoretti. Standing ovation, poi, per l'esibizione di Loredana Bertè insieme ad Irene Grandi nel brano 'Cosa ti aspetti da me'.

Annuncio

Ora non ci resta che attendere poche ore, dunque, per scoprire chi sarà il vincitore di questa 69a edizione del Festival di Sanremo che questo sabato sera giungerà al termine dopo cinque serate ricche di colpi di scena.