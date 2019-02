Annuncio

Francesco Facchinetti, nella giornata di ieri, ha rivelato sui social network di essere stato ricattato da Laura Cremaschi e dal suo avvocato, i quali gli avrebbero chiesto dei soldi, altrimenti avrebbero denunciato lui e la moglie. A distanza di qualche ora, su Instagram è intervenuta proprio la soubrette bergamasca, la quale ha affermato che l'intera vicenda era semplicemente uno scherzo architettato da "Le Iene" alle spalle di Facchinetti, con la complicità della moglie Wilma. Proprio quest'ultima, infatti, fingendo di essere stata presa da un moto di gelosia, domenica sera aveva scagliato un bicchiere d'acqua addosso alla "Bonas" di "Avanti un altro".

La Cremaschi ha finto di corteggiare Facchinetti

Laura Cremaschi aveva avvicinato Francesco Facchinetti mentre questi si trovava al ristorante con la consorte.

La showgirl, dopo avergli chiesto un selfie, lo aveva seguito in bagno - sempre d'accordo con "Le Iene" - dove, in una zona appartata, aveva detto al manager milanese che avrebbe voluto scattare un'altra foto con lui perché la precedente era venuta male. La moglie del 38enne, dopo aver assistito all'intera scena, presa da un raptus di gelosia si era scagliata contro la 32enne lombarda e, al culmine di un'accesa discussione, le aveva lanciato contro un bicchiere colmo d'acqua.

Ieri, in tarda mattinata, alla vittima della burla era stato fatto credere che la Cremaschi fosse pronta a denunciare Facchinetti e la moglie per diffamazione e aggressione, a meno che il cantante non le avesse dato del denaro per comprare il suo silenzio. A quel punto l'ex dj, esasperato dalla vicenda, si era sfogato su Twitter, scrivendo di aver subito un ricatto.

La reazione di Facchinetti dopo la rivelazione delle Iene

Dopo aver appreso che quanto accaduto al ristorante e nelle ore seguenti era tutto uno scherzo orchestrato da "Le Iene", Francesco Facchinetti, rivolgendosi agli inviati del programma Mediaset, ha esclamato: "Siete dei bastardi, mi state sul ca**o!". L'artista ha aggiunto di essere stato raggiunto telefonicamente dalla madre in lacrime, e di aver sentito il padre decisamente adirato per l'accaduto.

Laura Cremaschi ha ribattuto che lei invece è passata per una "rovina famiglie" prima dell'annuncio che si trattava di tutta una burla. C'è da sottolineare che la "Bonas" ha recitato molto bene la sua parte poiché, dopo aver chiesto un selfie al manager milanese, gli ha sfiorato sensualmente il collo e le collane.

Anche Wilma non è stata da meno, rendendo il tutto ancor più realistico con il gesto del lancio del bicchiere nei confronti della soubrette.

Lo scherzo, dunque, è perfettamente riuscito. Nel filmato mostrato da "Le Iene", si vede un Facchinetti decisamente interdetto nell'apprendere la verità, mentre le due donne si scambiano segni d'intesa. A questo punto, non resta che attendere la messa in onda dell'intera burla durante il programma di approfondimento di Italia 1, e già si profila un grande successo di pubblico, giacché l'episodio della (finta) lite ha catalizzato su di sé le attenzioni del popolo del web che ha condiviso e visualizzato in massa il video.