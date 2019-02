Annuncio

Sorpresa anche oggi 26 febbraio nella programmazione di Uomini e donne, lo storico dating show condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:45 circa su Canale 5. Fin dall'inizio di questa edizione, la puntata del martedì è stata dedicata alle vicende del Trono Over. Mentre il pubblico si interroga sulle novità di Gemma Galgani e del cavaliere Rocco Fredella, la redazione del programma sorprenderà anche oggi i telespettatori più attenti, proprio come accaduto già ieri pomeriggio. In data odierna il parterre maschile e femminile del Trono Over verrà nuovamente archiviato per concedere spazio proprio al Trono Classico, che tanto ha interessato i telespettatori venerdì 22 febbraio in occasione della scelta di Lorenzo Riccardo.

La curiosità dunque è inevitabile, ovviamente per conoscere le dinamiche soprattutto dei troni di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, ormai prossimi alla scelta.

Uomini e donne anticipazioni: scontro tra Ivan e Andrea

La settimana di programmazione di Uomini e donne prosegue con il Trono Classico, concedendo ampio spazio ai tronisti Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni. Entrambi, infatti, effettueranno la loro scelta nello speciale serale di venerdì 1° marzo e prima di allora è necessario conoscere le loro ultime decisioni riguardanti le corteggiatrici. Questo pomeriggio si ripartirà quindi dallo scontro tra Ivan e Andrea Zelletta, a causa della decisione di quest'ultimo di portare in esterna Natalia.

Anche Sonia avrà qualcosa da ridire dopo che nella precedente puntata Ivan era andato a riprendersi Natalia, convincendola a continuare la frequentazione. Ma Ivan sarà chiaro nei confronti della stessa Sonia: "Forse per me la testa va in un altro lato, perché la stavo perdendo mentre con te era tutto apposto".

Il chiarimento con Irene

Venerdì andrà in onda la scelta di Luigi Mastroianni a Uomini e donne e in vista di tale appuntamento la redazione ha deciso di anticipare anche oggi le puntate dedicate al Trono Classico. Si ripartirà, quindi, dal nervosismo di Irene a causa dell'interesse del tronista per Valentina e dal successivo chiarimento con lui. La giovane romana deciderà di mettere da parte le ostilità e di aprirsi con Luigi, spiegandogli le ragioni che l'hanno spinta ad essere tanto diffidente nei suoi confronti.

In vista della villa, dunque, il sereno tornerà tra la coppia. Stando a quanto riportano le anticipazioni di Witty Tv, nella puntata di oggi 26 febbraio ci sarà spazio anche per Angela Nasti e le prime esterne con i suoi corteggiatori. La nuova tronista avrà le idee abbastanza chiare sul suo uomo ideale anche se Davide, un ragazzo giunto per conoscerla, metterà in discussione tali convinzioni. Nei suoi confronti, infatti, la influencer ammetterà: "Davide mi sta cominciando a piacere, la prima cosa che guardo è l'estetica però con lui c'è qualcosa in più".