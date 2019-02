Annuncio

Brutta notizia per tutti i fan della soap opera Il Segreto che oggi 26 febbraio erano pronti a seguire la nuova puntata serale in programma su Rete 4, come sempre alle 21.20 circa. Possiamo anticiparvi che, come riportato anche dalla Guida Tv Mediaset, questa sera l'appuntamento con la soap opera iberica in prime time è stato cancellato e quindi non ci saranno altre puntate oltre a quella trasmessa in daytime questo pomeriggio su Canale 5.

Cancellata la nuova puntata serale de Il Segreto di oggi

E così questa sera, coloro che alle 21.20 si collegheranno su Rete 4 per seguire la nuova puntata in prima visione assoluta de Il Segreto rimarranno profondamente delusi, dato che in quella fascia oraria verrà trasmesso un film e non la soap opera.

Il motivo di tale decisione? A svelare la verità è stato TvBlog, il quale ha fatto sapere che a Mediaset puntano molto sul ritorno in televisione di 'Segreti e delitti', la trasmissione dedicata ai casi di cronaca nera irrisolti, condotta da Gianluigi Nuzzi e Cesara Bonamici del Tg5, che tornerà in onda proprio da stasera 26 febbraio in televisione con una puntata speciale.

Ecco allora che per favorire al meglio il ritorno di Segreti e delitti, in casa Mediaset si è optato per la cancellazione della puntata serale de Il Segreto di oggi, in modo tale da evitare che la soap opera possa portar via una fetta di pubblico femminile che stasera, in assenza dei nuovi episodi della serie, potrebbe seguire comodamente la puntata d'esordio della nuova stagione di Segreti e delitti.

La soap cancellata dal prime time per il ritorno di Segreti e delitti su Canale 5

Del resto questa non è la prima volta che la soap opera con protagonista donna Francisca viene sacrificata nel prime time di Rete 4 per favorire un prodotto in onda su Canale 5. Qualche settimana fa, per esempio, Il Segreto venne sospeso per permettere alla rete ammiraglia del Biscione di mandare in onda la quarta e ultima puntata della fiction La dottoressa Giò con Barbara D'Urso e in questo modo evitare che si facessero concorrenza interna, rosicchiandosi pubblico femminile a vicenda.

Come vi dicevamo, però, i fan de Il Segreto possono stare tranquilli, in primis perché oggi pomeriggio alle 16.30 andrà in onda comunque un nuovo appuntamento con la soap opera in daytime su Canale 5.

Inoltre la puntata serale della soap, salvo ulteriori cambi di palinsesto dell'ultimo minuto, dovrebbe tornare in onda regolarmente a partire dalla prossima settimana sempre su Rete 4.