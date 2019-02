Annuncio

Annuncio

Nel corso dell'ultima puntata andata in onda di ''Domenica Live'', Barbara D'Urso si è messa in collegamento con Andrea Bocelli poco prima dell'esibizione sul palco del Festival di Sanremo. La conduttrice, però, quasi certamente in modo inconsapevole, ha pronunciato delle parole che non sono certamente passate inosservate. Barbara D'Urso ha infatti fatto una gaffe con Bocelli dicendogli più volte: "Vedrai con i tuoi occhi quante sorprese, guarda".

Barbara D’Urso fa una gaffe a 'Domenica Live' sulla cecità di Andrea Bocelli

Domenica scorsa è andato in onda un nuovo esilarante appuntamento con Domenica Live. Uno tra gli avvenimenti che, a distanza di un po’ di giorni, sta generando ancora molto scalpore, riguarda la gaffe fatta da Barbara D’Urso ai danni di Andrea Bocelli.

Annuncio

Il cantante si sarebbe esibito sul palco di Sanremo qualche giorno dopo e la conduttrice ha deciso di mettersi in collegamento con lui. Nel corso della chiacchierata, però, la presentatrice non si è resa conto ed ha pronunciato, più di una volta, delle frasi che sono state parecchio notate dal pubblico da casa. Come è solito nel corso delle interviste di Barbara D’Urso, sullo schermo appaiono sempre dei filmati molto avvincenti ed esilaranti volti a sintetizzare quanto accaduto. Ebbene, anche in occasione dell'intervista in collegamento con Andrea Bocelli è accaduto questo.

Barbara D’Urso, così, nel tentativo di enfatizzare la presentazione del filmato, ha detto a Bocelli: “Vedrai con i tuoi occhi quante sorprese”.

Annuncio

Il video è poi andato in onda e, successivamente, la D’Urso non si è arresa ed ha continuato imperterrita la sua gaffe. La conduttrice ha infatti incalzato dicendo: “Guarda, guarda che cosa abbiamo trovato”.

L’esibizione di Andrea Bocelli, insieme al figlio Matteo, sul palco del 'Festival di Sanremo'

Insomma, così come capitava anche con Annalisa Minetti a Ballando con le stelle, anche Barbara D’Urso si è resa protagonista delle stesse gaffe di Emanuela Aureli. Sicuramente la conduttrice non avrà dato peso alle sue affermazioni, tuttavia, il pubblico non ha potuto certamente evitare di notarle.

Ad ogni modo, ieri sera, è andato in onda il primo appuntamento con il Festival di Sanremo, dove Andrea Bocelli si è esibito, insieme al figlio Matteo con il brano “Fall on me”, canzone scelta dalla Disney come traccia portante del film “Lo Schiaccianoci e i sette regni”.