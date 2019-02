Annuncio

Annuncio

La sua storia ha scatenato tantissime polemiche soprattutto con l’ex fidanzata Selvaggia Roma, ma francesco chiofalo ha attirato attorno a sé un oceano di solidarietà e soprattutto l’interesse sincero di tutti i suoi follower. Ora, finalmente, arriva la buona notizia: è tornato a casa e può riprendere una vita normale.

Chiofalo pubblica su Instagram una foto mentre fa la spesa

Ad aver scatenato l’entusiasmo dei fan è stata una fotografia che ritrae Francesco in un momento normalissimo, a cui molti di noi siamo abituati: l’ex di Temptation Island si è fatto fotografare tra gli scaffali del supermercato, intento a fare acquisti.

Un piccolo gesto che, però, di fatto ha segnato il suo ritorno alla normalità.

Dopo la preoccupazione degli ultimi giorni, non solo per via dell’intervento ma anche per il suo annuncio legato all’insorgere di problemi motori, Chiofalo ha lasciato il centro di riabilitazione che si occupa di persone che hanno affrontato questo genere di interventi delicati e ha iniziato a riprendere in mano la sua vita.

Advertisement

Così, infatti, ha dichiarato su Instagram: “Riprendo la mia routine”, facendo trapelare chiaramente l’intenzione di mettere da parte tutte le polemiche e di tornare piano piano ad una vita normale e soddisfacente.

Ancora polemiche sulla salute di Francesco Chiofalo

Nonostante questi gesti dell’influencer romano, le polemiche non si placano: dapprima per le frasi della sua ex, Selvaggia Roma, che aveva dichiarato di essere stata maltrattata da Chiofalo - e poi lei stessa è stata accusata di volere visibilità a tutti i costi -, poi anche per l’intervista concessa da Chiofalo a Le Iene.

Infatti nella trasmissione di Italia 1, l’ex concorrente di Temptation Island si è fatto riprendere dopo l’intervento e ha raccontato tutte le sue difficoltà, oltre che le sensazioni che una persona così giovane prova quando sa che la vita potrebbe improvvisamente cambiare per problemi di salute.

Advertisement

Queste dichiarazioni rilasciate alla televisione subito dopo l’intervento hanno scatenato feroci polemiche sui social da parte di chi ha iniziato a sostenere che molto di questa storia sia stato enfatizzato semplicemente per il business e non perché ci fosse un reale problema di salute.

A parte questo, però, da parte di Francesco c’è chiaramente l’intenzione di tornare ad una vita serena: staremo a vedere cosa succederà ancora sui social, ma nel frattempo l'augurio è che l'ex Temptation Island possa guarire completamente.