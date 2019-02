Annuncio

Camilla Luddington ha rivelato in esclusiva a TVLine che, proprio come è accaduto per Caterina Scorsone, un episodio della quindicesima stagione di Grey's Anatomy sarà interamente dedicato al personaggio che interpreta da ormai sette stagioni: Jo Wilson.

Camilla Luddington: 'E' l'episodio più intenso che abbia mai girato'

Scritto da Elisabeth R. Finch e diretto da Debbie Allen, l'episodio in questione sarà trasmesso in primavera. Questa nuova rivelazione smentisce le voci che si sono rincorse durante le ultime settimane riguardanti una possibile messa in onda dell'episodio in occasione del record imminente delle 332puntate, con le quali Grey's Anatomy entrerà nella storia della tv americana come Medical-Drama più longevo.

Nonostante, dunque, dovremo attendere ancora qualche mese, Camilla Luddington ha già rilasciato qualche particolare sull'episodio in questione. Ecco cosa ha dichiarato a riguardo: "Devo ammetterlo, questo è l'episodio più difficile che abbia mai girato. È incredibile e davvero molto intenso. Molte scene riguarderanno anche Teddy Altman (Kim Raver) dal momento che ci concentreremo sulla vita lavorativa di Jo oltre che su quella privata e sentimentale. Tuttavia non posso svelare ulteriori particolari sulla possibilità di conoscere, finalmente, i veri genitori della Wilson". Anche Krista Vernoff, la showrunner di Grey's Anatomy, si è detta molto soddisfatta del lavoro realizzato per questo episodio e ha espresso la sua opinione tramite un tweet: "L'episodio interamente incentrato sul personaggio di Jo è uno dei più intensi della stagione. Forse quello emotivamente più forte!".

Presto in arrivo l'episodio dedicato ad Amelia Shepherd

Come accennato l'episodio riguardante Jo Wilson non sarà l'unico della stagione a focalizzarsi su un solo personaggio. Alcuni giorni fa, infatti, Krista Vernoff ha comunicato l'imminente messa in onda di un episodio interamente dedicato al personaggio di Amelia Shepherd. Il neurochirurgo, attualmente alle prese con il difficile triangolo amoroso che la vede protagonista insieme all'ex marito e Teddy Altman, affronterà nel corso di questo episodio un complicato caso medico che verrà raccontato interamente nell'arco di 40 minuti. La sua interprete, Caterina Scorsone, si è detta entusiasta di questa possibilità: "Sono entrata a far parte del cast di Grey's Anatomy da ormai un po' di anni, nonostante ciò, dopo aver letto la sceneggiatura di questo episodio sono stata assalita dall'ansia.

Reputo questa occasione un grande onore e non nego di essere molto entusiasta. L'episodio sarà diretto da Bill D'Elia e, non sarà ambientato, come di consueto, tra i corridoi del Grey-Sloan Memorial, bensì all'interno di un laboratorio di neurochirurgia. Sinceramente non vedo l'ora che vada in onda."