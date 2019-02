Annuncio

Nonostante la delusione ricevuta da Teresa Langella, che ha preferito scegliere Andrea Dal Corso, Antonio Moriconi è uscito "vincitore" dal suo percorso all'interno di Uomini e donne. A dieci giorni dalla puntata speciale serale dedicata alla tronista napoletana, l'affetto dei fan del dating show continua a rimbalzare nel suo profilo Instagram e nei vari social network dedicati al programma. Il desiderio comune è che gli venga presto affidato il trono, proprio come accaduto qualche giorno fa per Giulia Cavaglia, dopo il rifiuto di Lorenzo Riccardi. Al momento, Maria De Filippi non ha riservato anche al 22enne maestro di sci tale opportunità, che potrebbe essere rimandata alla prossima edizione.

Antonio non ha mai negato di provare dei veri sentimenti per Teresa e l'attesa di qualche mese potrebbe permettergli di liberare il cuore dall'affetto nei suoi confronti. In attesa di scoprire cosa gli riserverà il futuro, l'ex corteggiatore ha espresso il proprio stupore per il grande amore del pubblico, approfittando anche per lanciare una chiara frecciatina verso Teresa Langella.

Il ringraziamento di Antonio Moriconi

Antonio Moriconi è rimasto sorpreso dal grande affetto dimostrato dai telespettatori di Uomini e donne nei suoi confronti. A conferma dell'emozione provata per i tanti messaggi ricevuti, ha pubblicato in una Instagram Story una breve parte di una lettera che gli è stata recapitata.

In essa, una fan si complimenta con lui per il percorso televisivo: "Quando riceverai questa lettera, sempre se arriverà mai a destinazione, penserai che sia uno scherzo o ancor peggio che chi scrive sia una pazza. Ebbene sì, se vuoi puoi definirmi così, ma ti chiedo semplicemente di dedicarmi qualche minuto del tuo tempo affinché io possa complimentarmi con te per lo straordinario percorso". L'ex corteggiatore non ha pubblicato la restante parte della missiva, preferendo tenerla solo per sé. Qualche giorno fa, Antonio aveva affidato ad un post su Instagram un altro messaggio di ringraziamento, dicendosi stupito nei confronti di tutti coloro che lo hanno sostenuto in passato e continuano a farlo ancora oggi.

La frecciatina contro Teresa Langella

Se da un lato Antonio Moriconi si conferma persona dolce e gentile ringraziando i fan per il loro appoggio, dall'altro non manca di lanciare qualche frecciatina verso colei che lo ha illuso per poi deluderlo nel peggiore dei modi. Il riferimento va a Teresa Langella, che ha preferito Andrea Dal Corso, nonostante in precedenza si sia espressa in maniera molto chiara a favore dello stesso Antonio. Quest'ultimo ha riservato delle forti critiche nei confronti dell'ex tronista, ammettendo di essere felice di non essere stato scelto. Il suo carattere indeciso e scostante avrebbe rappresentato un grande problema nel loro rapporto. Così, il maestro di sci ha dichiarato al settimanale Uomini e donne Magazine nell'ultimo numero in edicola: "Teresa è una persona inaffidabile, cambia i suoi pensieri facilmente, ma non è concessa una cosa simile quando si parla di sentimenti". Stando al suo punto di vista, la napoletana si farebbe guidare troppo dalle emozioni e non sarebbe in grado di prendere delle decisioni in maniera lucida, finendo per cambiare idea continuamente.