Proseguono le vicende dei protagonisti de 'Il Paradiso delle signore', in onda ogni giorno in televisione alle ore 15:40 su Rai 1. La soap con protagonista l'attore Alessandro Tersigni si sta rivelando un grande successo e gli ascolti settimanali lo dimostrano. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 1 marzo svelano che Nicoletta non dà ascolto al parere della madre e rifiuta l'offerta di Riccardo, mentre Gabriella vive un momento positivo, in quanto farà la modella per il Paradiso Market. Lisa prova a creare delle tensioni tra Marta e Vittorio seguendo le direttive di Luca, e nel frattempo la giovane Guarnieri fa una proposta entusiasmante al Conti. La figlia di Umberto mette al corrente quest'ultimo sull'idea di far registrare una canzone a Tina per dare maggiore visibilità al catalogo del Paradise Market.

La scelta di Tina e la disapprovazione di Vittorio Conti

Nicoletta decide di invitare a cena Cesare, mentre Tina è entusiasta dell'offerta ricevuta da Marta, e per questo coinvolge nella composizione della canzone anche il produttore Recalcati. La decisione della giovane Amato, però, va contro le volontà di Vittorio, mentre Luca espone a Lisa la nuova mossa da mettere in atto per il suo piano di vendetta. Nicoletta e Cesare trascorrono una lieta serata, al termine della quale il medico accompagna la giovane Cattaneo a casa, provocando però la gelosia di Riccardo. Quest'ultimo vive un ulteriore momento difficile nella sua vita, al punto che chiede al padre di avere ciò che gli spetta del patrimonio di famiglia.

Lo Spinelli continua a mettere in atto dei piani diabolici servendosi anche dell'aiuto di Andreina e Lisa che stanno eseguendo i suoi ordini. Nel frattempo Clelia lascia Milano.

Umberto rende nota la relazione con la giovane Mandelli

La giovane donna mette al corrente della decisione Luciano, l'unica persona alla quale ha raccontato la verità e dopo ciò il Cattaneo non nasconde il desiderio di scappare con l'amante. Umberto ufficializza il legame con la Mandelli, mentre Clelia si appresta a lasciare la città di Milano, anche se prima di partire la giovane donna informa Luciano. Quest'ultimo rivela il suo amore mentre al Paradiso si viene a conoscenza del passato poco raccomandabile di Lisa, che finisce per prendersela con Marta.

L'intento della presunta sorellastra è di mettere la giovane Guarnieri in cattiva luce agli occhi del Conti.