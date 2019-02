Annuncio

Le anticipazioni americane di Beautiful relative alla puntate del mese di febbraio riservano interessanti novità per la storyline del momento, ovvero quella relativa all'identità di Phoebe Forrester. La bambina è stata adottata da Steffy, del tutto ignara di avere accolto nella sua vita la figlia biologica di Hope e Liam, i quali credono sia morta durante il parto a Catalina. La scoperta dell'intrigo ideato da Reese Buckingham avverrà in tempi abbastanza rapidi grazie alla caparbietà di Zoe, la figlia del medico.

La giovane - che nelle puntate italiane della soap entrerà in scena nelle prossime settimane - penserà che il padre si sia messo ancora nei guai, e così comincerà ad indagare sul suo conto per capire cosa stia nascondendo.

Sarà così che farà la conoscenza di Flo, che continuerà a vivere nell'appartamento di Reese anche dopo la sua partenza, e non ci metterà molto a trovare i documenti dell'adozione di Phoebe. Da qui alla verità, il passo sarà breve.

Ma le novità provenienti dagli spoiler statunitensi di Beautiful non si limitano solo a questa incredibile scoperta: sembra, infatti, che il matrimonio di Hope e Liam sia sul punto di naufragare.

Beautiful anticipazioni: Zoe scopre l'inganno del padre

Secondo quanto rivelato dalle anticipazioni di Beautiful sulle trame americane, Zoe pretenderà da Flo dei chiarimenti dopo avere trovato i documenti dell'adozione di Phoebe. Considerando il fisico perfetto della donna a poche settimane dal parto, la modella della Forrester Creations non ci metterà molto a rendersi conto che non può essere lei la madre biologica della bambina.

Dopo aver minacciato la Fulton, dicendole che si sarebbe rivolta direttamente a Steffy per informarla di quanto scoperto, Zoe verrà così a sapere tutta la verità sul drammatico intrigo messo in atto dal padre. A questo punto pretenderà di confrontarsi direttamente con lui per convincerlo a parlare con Hope e per restituirle così la bambina che lei aveva creduto morta.

Basterà questo scontro a spingere Reese a confessare? In attesa di scoprirlo, Hope comincerà a ripensare alla notte del parto, ricordando alcuni dettagli che in precedenza aveva sottovalutato.

Puntate americane Beautiful: Hope riflette sul suo matrimonio

La scoperta degli intrighi di Reese sarà soltanto una delle trame degne di nota nelle puntate americane di Beautiful.

Le anticipazioni, infatti, segnalano che Hope continuerà a trascorrere molto tempo in compagnia di Phoebe Forrester, per la quale proverà un attaccamento inspiegabile. Questo strano comportamento preoccuperà Steffy, la quale si confronterà con Liam in merito alla possibilità che questo affetto sia diventato eccessivo.

Allo stesso tempo, Hope penserà di non voler riprovare ad avere un bambino: sono state due le delusioni causate dalle gravidanze andate male, e lei non avrà intenzione di soffrire anche una terza volta. E proprio questa sua decisione potrebbe essere il punto di partenza per uno spoiler che non dovrà essere sottovalutato: "Hope prenderà una decisione sul suo matrimonio". Dunque, potrebbe decidere di porre fine alla sua unione con Liam. Già in passato la sofferenza per l'aborto l'aveva spinta a lasciare Wyatt, e una situazione simile potrebbe ripetersi nell'immediato futuro, spingendo di fatto Liam tra le braccia dell'ex moglie.