Mercoledì 20 febbraio andrà in onda la seconda puntata de 'La Porta Rossa 2' che ha iniziato ottenendo un livello importante di ascolti, a dimostrazione del legame del pubblico nei confronti di questo prodotto televisivo. Gli spoiler del terzo episodio del secondo appuntamento con La Porta Rossa 2 svelano che avverrà un omicidio all'interno di una fabbrica pronto a creare nuovi misteri. I magistrati riterranno che l'unica persona da imputare corrisponda al nome di Filippo ma Vanessa non s'arrenderà di fronte a questa decisione al punto che inizia a fare delle indagini presentandosi nella casa del ragazzo. La donna farà i conti con alcuni segreti di Filippo e troverà tre le cose dell'uomo, un quaderno che era in possesso del malvivente deceduto.

Vanessa Rosic scopre i segreti di Filippo frugando tra le cose del ragazzo

Dunque la Rosic inizierà a leggere le pagine del libro nelle quali sono contenuti i nomi dei debitori tra i quali si annovera il padre di Filippo. Inoltre verrà riportato anche il titolo del libro apparso nella visione di Leonardo resosi conti che la figlia può trovarsi in pericolo. Le anticipazioni del quarto episodio della La Porta Rossa 2 fanno notare che Filippo verrà scagionato dall'accusa di omicidio e altre persone saranno interrogate in tribunale. Vanessa dovrà testimoniare nel processo riguardante la morte di Cagliostro ma finirà per raccontare il suo segreto, perdendo di credibilità. La giovane donna spiegherà di parlare con i morti. Nel frattempo Cagliostro si metterà a indagare intorno alla persona di Elvio Mayer, scoprendo che l'uomo è l'amante di Patrizia Durante.

Il ritorno di una delle coppie più amate e apprezzate della serie tv

Torna una delle coppie più amate e apprezzate della fiction come Lino Guanciale e Gabriella Pession, protagonisti dei nuovi episodi. I due protagonisti della fiction noir lavorano insieme anche a teatro dove stanno riscuotendo un ottimo successo con la commedia 'After Miss Julie'. La Pession ha sottolineato in diverse interviste la propria stima nei confronti del collega con il quale è nata una grande sintonia capace di coinvolgere lo stesso spettatore. In una recente intervista l'attrice italo-statunitense ha spiegato che tra i suoi progetti futuri, spicca il prosieguo della collaborazione teatrale con l'avezzanese. La seconda stagione de La Porta Rossa ha visto la conferma di un cast di attori di grande livello, tra i quali spicca il nome di Andrea Bosca.