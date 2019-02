Annuncio

Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra, protagonista dei pomeriggi di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate, quelle che andranno in onda questa primavera, svelano che Elsa sarà costretta a trovare un'occupazione dopo essere diventata povera, mentre Marcela capirà che Antolina sta mentendo sulla sua gravidanza.

Il Segreto: Elsa torna a Puente Viejo ma è al verde

Elsa diventerà la protagonista delle nuove puntate de Il Segreto, trasmesse nei prossimi mesi su Canale 5. La donna, infatti, dovrà trovare un nuovo lavoro dopo essere rimasta al verde per colpa dei debiti di Don Amancio. Tutto comincerà quando Elsa lascerà Puente Viejo in seguito alla morte tragica del padre.

Annuncio

Quest'ultimo, infatti, morirà soffocato da Antolina. La Laguna una volta giunta nel paese nativo, scoprirà che il suo genitore si era indebitato fino al collo, tanto da essere costretta a vendere la casa di famiglia per fare fronte alle spese. Poi senza un soldo farà ritorno nel borgo iberico, dove sarà accolta a braccia aperte da Consuelo e dai coniugi Castaneda. Antolina, invece, crederà che Elsa sia tornata in paese per riprendersi suo marito, tanto da chiederle più volte di non avvicinarsi a lui per nessun motivo. Dall'altro canto, Isaac chiederà alla Laguna di andare via dalla cittadina in quanto la sua vita matrimoniale è diventata un vero inferno.

Il Segreto anticipazioni: Cormelo offre un lavoro ad Elsa

Stando alle trame de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si evince che Carmelo Leal crederà che Elsa sia idonea ad aiutare Adela a lavorare nella scuola a contatto dei bambini e le proporrà di aiutare sua moglie, ancora convalescente dopo il colpo di pistola ricevuto alla testa da Basilio Duran.

Annuncio

All'inizio la Laguna rimarrà senza parole, per poi accettare in quanto aveva studiato nei migliori collegi. Dall'altro canto, Adela sarà sorpresa dalla decisione del consorte, tanto da essere tentata a rifiutare la collaborazione di Elsa. Ma Leal non si lascerà intimorire dai dubbi Adela, tanto da dare alla ragazza il regolare periodo di prova presso la scolaresca.

Antolina, nel frattempo, si dimostrerà gelosa del lavoro trovato dalla sua rivale, mentre Marcela comincerà a nutrire dei dubbi su di lei. La moglie di Matias, infatti, dubiterà della buona fede della furba biondina, la quale continuerà ad avere le nausee tipiche del primo trimestre di gravidanza, sebbene dichiari di essere in stato interessante da oltre quattro mesi.