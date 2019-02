Annuncio

Annuncio

Per Teresa Langella e Andrea Dal Corso è giunto il momento di ritornare di nuovo in studio a Uomini e donne, dopo la tanto chiacchierata e discussa registrazione della scelta in villa che ha lasciato l'amaro in bocca alla tronista, la quale si è vista rifiutata dal corteggiatore. Andrea, infatti, contrariamente a tutte le aspettative ha spiazzato la bella Teresa con il suo 'No' finale, dicendo che non si sentiva pronto ad affrontare una storia d'amore con lei fuori dagli schermi televisivi di Canale 5. Ma adesso, per i due, è giunto il momento del confronto in studio, registrato qualche giorno fa a Uomini e donne.

Uomini e donne, l'atteso confronto in studio tra Teresa e Andrea

Le anticipazioni riguardanti la puntata speciale del programma dedicata solo ed esclusivamente al confronto tra Teresa e Andrea con la partecipazione di Antonio (il secondo corteggiatore che al rush finale è stato scartato dalla tronista) rivelano che l'ingresso in studio della ragazza non è stato per niente calmo.

Annuncio

L'ex tronista di Uomini e donne, infatti, si è presentata in trasmissione sbattendo la sedia e mettendosi proprio di fronte al suo ormai ex corteggiatore, per dirgli in faccia tutto quello che covava dentro dopo questo clamoroso rifiuto. Nel dettaglio, possiamo dirvi che Teresa non è stata per niente docile nei confronti di Andrea, gridandogli in faccia quanto fosse stato falso nel corso di questi mesi con lei.

La tronista, infatti, sostiene che il corteggiatore doveva dirle fin dal primo momento di avere dei dubbi su di lei e sulla possibilità di costruire insieme un futuro, senza arrivare fino a questo punto del programma. Un confronto che si preannuncia decisamente rovente, il quale verrà visto anche da Antonio che dietro le quinte della trasmissione non potrà fare altro che ridere di fronte alla scenata di gelosia di Teresa.

La confessione di Teresa: 'Volevo dei figli da Andrea'

La ragazza anche al settimanale di Uomini e donne ha ammesso di esserci rimasta molto male per questo rifiuto e che addirittura in un primo momento si è rinchiusa in casa, preferendo non uscire e non vedere nessuno.

Annuncio

I migliori video del giorno

Addirittura al magazine della trasmissione ha rivelato che con Andrea sperava di poter mettere su famiglia e di avere dei figli da lui. Dal canto suo, invece, Andrew sostiene di essersi sentito 'messo alle strette' nel momento in cui ha avuto il confronto diretto con il padre della ragazza, dal quale sarebbe uscito fortemente intimorito.