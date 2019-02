Annuncio

Nella serata tra il 13 e il 14 febbraio, va in onda la nuova puntata de L'Isola dei Famosi, il reality-show giunto quest'anno alla sua quattordicesima edizione consecutiva e condotto da Alessia Marcuzzi. Secondo quanto è stato riportato dalle anticipazioni concernenti la nuova puntata de L'Isola Dei Famosi, Alda D'Eusanio non avrebbe potuto presentarsi nello studio del reality per un sopraggiunto impegno di lavoro e Roberto Cenci avrebbe abbandonato la regia ad un nuovo regista. Nella nuova diretta si è discusso circa un gesto sleale compiuto da Stefano Bettarini che ha manomesso la macchina del riso.

Le anticipazioni de L'Isola Dei Famosi

A poche ore dalla messa in onda del nuovo appuntamento televisivo de L'Isola Dei Famosi, sono trapelate in rete alcune anticipazioni circa il reality-show made in Honduras, secondo le quali si sarebbero assentati dal programma l'opinionista televisiva Alda D'Eusanio, la quale sarebbe impegnata in un altro progetto momentaneo, e Roberto Cenci.

Quest'ultimo, regista storico de L'Isola Dei Famosi, ha definitivamente abbandonato la regia del format di Canale 5, per dedicarsi alla realizzazione dell'imminente nuova edizione di Ciao Darwin.

Le summenzionate anticipazioni sono state riportate da Spysee, che ha anche anticipato che il regista Paolo Riccadonna subentrerà nella quattordicesima edizione de L'Isola Dei Famosi a Roberto Cenci, che sarà impegnato alle prese con la regia dell'ottava edizione di Ciao Darwin.

Yuri, Kaspar e Sara sono in nomination

In occasione della nuova puntata de L'Isola Dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha ribadito il concetto che L'Isola non è un villaggio-vacanze, ma è un reality che si base su un'esperienza fortificante di vita.

Uno dei nominati della nuova settimana, Yuri, che è finito in nomination contro Sara e Kaspar, ha dichiarato di sentirsi in difficoltà in Honduras.

Nei primi minuti della nuova diretta isolana, Marco Maddaloni ha denunciato in diretta un gesto sleale compiuto da Stefano Bettarini il quale a detta di Marco, ha manomesso la valvola che registra i giri della macchina del riso. Stefano ha ammesso in diretta le sue responsabilità di quanto è stato annunciato da Marco, e a testimoniarlo è stato Kaspar Capparoni. Riccardo Fogli si è dichiarato colpevole, confidando che è difficile girare intorno alla macchina del riso, senza poter contare su un sufficiente apporto calorico giornaliero da cui attingere le energie da poter spendere in Honduras.