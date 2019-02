Annuncio

Cardi B domenica sera , dopo essere tornata a casa dai Grammy Awards, dove ha ricevuto 5 nominations e un Grammy per “Migliore Album Rap” facendo la storia come la prima donna in assoluto a vincere questa categoria con il suo ultimo album “Invasion of Privacy”, ha sentito sua figlia Kulture per la prima volta dire “mamma”.

Cardi B si emoziona sentendo la figlia dire mamma per la prima volta

Cardi B , in lacrime per l’emozione, è riuscita a registrare il momento è ha voluto condividerlo nella sua pagina Twitter con i suoi 5 milioni di fans. “Dopo una settimana che diceva solo papà! Felici 7 mesi Kulture! Ti amiamo” questa è la caption che accompagna il video in cui è taggato il marito Offset con cui Cardi si è riconciliata recentemente.

I due, infatti, sposatisi segretamente nel 2017 senza preparativi e in tuta da ginnastica si erano separati qualche mese fa in seguito al tradimento di lui. Offset, rapper del gruppo hip hip Migos, pentito ha postato svariati video sui suoi social network chiedendo scusa a Cardi B e pregandola di tornare insieme. Cardi ha deciso di perdonarlo, dandogli un ultima chance, a patto che cambiasse il suo numero di telefono e stile di vita. Domenica sera hanno camminato sul red carpet insieme per la prima volta da quando si sono riconciliati e i due sembravano più innamorati che mai.

La gravidanza inaspettata mentre lavorava ad “Invasion of privacy”

Durante il suo discorso di ringraziamento ai Grammy’s, Cardi B ha parlato di come ha scoperto di essere rimasta incinta mentre lavorava al suo album “Invasion of Privacy” .

“Avevo solo tre canzoni pronte che volevo davvero nell’album quando ho scoperto di essere incinta. Volevo finire - dichiara l'artista - davvero questo album perciò abbiamo deciso di filmare i video musicali prima che la mia pancia iniziasse a mostrare la gravidanza. Ho passato sul set intere nottate”.

Nonostante fosse incinta Cardi ha dormito nello studio di registrazione per ben tre mesi su uno scomodo divano in pelle per poter lavorare all’album il più tempo possibile.

Cardi ha deciso di tenere nascosta la sua gravidanza rendendola pubblica solo al sesto mese durante la prima performance live di “Be Careful” per il famoso show americano “Saturday night live”, il 4 aprile del 2018. La performance iniziata con un primo piano sul viso della rapper, ha poi mostrato la sua figura intera in un aderente elegante vestito bianco in cui si vedere chiaramente la pancia.

“non ho voluto dire niente fin’ora perché la gente là fuori è cattiva e cerca di distruggere tutte le cose belle” ha spiegato poi in seguito. La piccola Kulture Kiari Cephus è nata il 10 di luglio 2018.