Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono decisamente una bella coppia. Entrambi affascinanti e, soprattutto, oggi sembrano molto affiatati. Eppure non possiamo dimenticare il passato da donnaiolo che ha avuto Bettarini. E non possiamo neppure dimenticare che ambedue hanno avuto bisogno di mettersi alla prova nel reality "Templation Island". Ma è proprio dopo quell'esperienza che la coppia si dice rafforzata e più innamorata che mai. Una nuova sfida c'è però all'orizzonte, perché l'ex calciatore si è da poco unito al gruppo di VIP dell'Isola dei Famosi in Honduras.

Quali saranno le conseguenze del suo arrivo? Stravolgerà completamente gli equilibri? Oppure, come più probabile, deciderà per il momento di mantenere le distanze dalla scena centrale in modo da trascinarsi senza troppe difficoltà sino alla finale? Il tempo ci darà tutte le risposte.

'Stefano arriverà fino alla fine'

Intanto Nicoletta Larini incoraggia il compagno e ha piena fiducia in lui. Infatti, nonostante ad attenderlo ci saranno diverse settimane e sarà anche circondato da molte belle tentazioni, lei resta fermamente convinta che Stefano le sarà fedele. Citando le sue stesse parole "Dopo Templation non ho più alcun dubbio, sono felice". Poi aggiunge "Secondo me, piano piano, deve imparare a conoscere tutti. Porta rispetto a chi c'è già e sicuramente non avrà problemi". Già, perché non bisogna dimenticare che Stefano Bettarini ha un carattere molto forte e che potrebbe fin da subito portarlo ad avere conflitti con gli altri "abitanti dell'isola". Ormai lo si conosce bene. La Larini è decisamente convinta che il suo fidanzato riuscirà ad arrivare fino alla fine.

E certamente non è l'unica a pensare che sarà un personaggio di spicco sull'Isola.

La possibile rivalità con Kaspar Capparoni

Stefano Betterini è sbarcato in occasione della terza puntata e fin da subito il suo arrivo ha sollevato diversi dubbi. Primo fra tutti: che tipo di rapporto potranno avere lui ed un altro uomo dalla forte personalità come Kaspar Capparoni? Alcuni li vedono già come acerrimi nemici, altri invece ipotizzano che tra i due potrebbe persino nascere una forte alleanza. E quest'ultima ipotesi non è infatti da escludere a priori. Sono personaggi come loro che rappresentano l'anima del programma, quindi avrebbe poco senso entrare in conflitto. Ad ogni modo ne vedremo delle belle e chissà che Nicoletta non abbia ragione su Stefano Bettarini che arriva fino alla fine.