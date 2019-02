Annuncio

Cambia il giorno di messa in onda dell'Isola dei Famosi. Dopo la puntata di giovedì, a soli tre giorni dalla messa in onda del programma, un nuovo collegamento con l'Honduras è alle porte. Il reality, infatti, in via del tutto eccezionale andrà in onda stasera e il 10 febbraio, cosi da non dover fronteggiare un campione dell'audience come il Festival di Sanremo che avrà inizio il 5 febbraio su Rai Uno. Spostando la diretta alla domenica gli autori sperano, inoltre, di registrare un maggior numero di ascolti visto che le ultime puntate non sono andate benissimo in termini di share.

Questa sera dunque Alessia Marcuzzi affronterà alcuni temi di cui non si è fatto in tempo a parlare giovedì. Si deciderà, in primis, chi dei 4 galeotti rimarrà sull'isola diventando un naufrago ufficiale e chi invece dovrà ritornare in Italia.

Saranno anche ultimate le nomination, il leader Paolo Brosio ha infatti mandato direttamente in nomination Grecia Colmenares, ma mancano quelle degli altri naufraghi per decidere con chi quest'ultima si sfiderà. Avremo inoltre notizie sullo stato di salute del divino Otelma che, sbarcato sull'isola con la Cipriani, entrambi sotto le vesti di "Polene", ha avuto durante la prova ricompensa un piccolo incidente che lo ha costretto a recarsi in ospedale per alcuni accertamenti.

L'arrivo in Honduras di due nuovi concorrenti

Sempre questa sera assisteremo inoltre, all'arrivo di due nuovi naufraghi, ovvero l'ex calciatore Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura e attualmente fidanzato con Nicoletta Larini, e la cantante Jo Squillo. Queste due nuove figure potrebbero dunque mutare alcune dinamiche all'interno del gruppo.

I naufraghi che sono ormai già da due settimane sull'isola iniziano a sentire i primi stenti e, quindi, l'arrivo di 'forze fresche' può essere per loro un aiuto per affrontare al meglio quest'avventura. In particolare, ad incuriosire molti telespettatori è il comportamento che avrà Stafano Bettarini. Lo abbiamo già visto in molti reality quali il Grande Fratello e Temptation Island, ma sicuramente in quei casi si trattava di situazioni sicuramente più confortevoli. Inoltre è possibile la presenza in studio dell'influencer Taylor Mega, prima eliminata dal gioco. Nella puntata di giovedì con lei si è affrontato un tema molto delicato, quello della tossicodipendenza che ha fatto emergere un vecchio dramma vissuto dalla giovane. L'appuntamento resta quindi per stasera alle ore 21:15, su Canale 5.