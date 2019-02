Annuncio

Un posto al sole tornerà questa sera su Rai 3 dopo la tradizionale interruzione del sabato e della domenica. Si ripartirà proprio laddove avevamo lasciato la soap partenopea, ovvero dal desiderio di Elena di rivelare a Valerio di essere incinta. La figlia di Marina era già stata sul punto di confessare al compagno la bella novità, ma l'arrivo inatteso di Simona - la madre biologica di Vera - l'aveva costretta a fare un passo indietro.

Non ci sarà però più tempo da perdere per confessare a Viscardi che in futuro diventerà padre per la seconda volta, ma la reazione dell'uomo sarà decisamente diversa da quanto Elena si sarebbe aspettata.

Le anticipazioni di Un posto al sole segnalano novità per Vittorio, che raccoglierà i frutti dell'aiuto fornitogli da Alex. Franco, invece, dovrà fare i conti con gli arresti domiciliari concessi a Prisco, il quale in passato ha compromesso la sua vita e quella dei suoi cari.

Un posto al sole anticipazioni: Valerio delude Elena

È tempo di anticipazioni di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:45. Le trame del periodo compreso tra il 4 e l'8 febbraio vedranno Elena confusa dopo la notizia della sua gravidanza. La donna tenterà di parlarne con Valerio, ma quest'ultimo apparirà maggiormente concentrato sul ritorno di Simona in città e sulla convinzione che Vera non debba incontrare la madre (che l'aveva abbandonata quando era solo una bambina). Dopo vari tentativi andati a vuoto, Elena riuscirà finalmente a confessare al compagno di essere incinta, ma la sua reazione la deluderà. L'uomo, infatti, non sembrerà affatto entusiasta della nuova paternità, dando l'impressione di avere ben altro per la mente.

La sua priorità, nonostante tutto, continuerà ad essere il pericoloso incontro tra Vera e la madre biologica.

Mentre verranno alla luce particolari sconcertanti sui trascorsi di Alberto e Simona, Elena si sfogherà con Marina per parlarle della pena che prova a causa della reazione di Valerio. Sarà compito della Giordano rincuorare la figlia e valutare insieme a lei i pro e i contro di un possibile aborto.

Trame Un posto al sole: Prisco agli arresti domiciliari

Secondo quanto riportano gli spoiler di Un posto al sole della settimana, Beatrice e Diego cercheranno di ricostruire il loro rapporto, anche se non sarà facile dimenticare i problemi del passato. E proprio l'intervento dell'avvocatessa spingerà il figlio di Raffaele a dare una svolta alla sua vita in ambito lavorativo.

Grazie all'aiuto di Alex, Vittorio si prenderà la sua rivincita su Anita e la ripagherà con la stessa moneta. Tuttavia, qualcosa con Alex potrebbe non andare per il verso giusto. Franco rimpiangerà i momenti in cui si dedicava alla palestra, attività che ha dovuto abbandonare a causa di Gaetano Prisco.

Il camorrista tornerà purtroppo ad essere al centro dei pensieri e della preoccupazione di Boschi quando questi apprenderà che le sue condizioni di salute si sono improvvisamente aggravate. Proprio per questo motivo, il delinquente riuscirà ad ottenere gli arresti domiciliari, tornando prepotentemente nelle vite di Franco e Angela.