Annuncio

Annuncio

Le sorprese sono state numerose nella terza puntata dell'Isola dei Famosi, il Reality Show andato in onda ieri 3 febbraio su Canale 5. Mediaset ha deciso, infatti, di anticipare la sua programmazione di qualche giorno per evitare lo scontro con il Festival di Sanremo, che potrebbe peggiorare i dati Auditel già poco soddisfacenti. E, in attesa di scoprire se la variazione di palinsesto risulterà positiva sul fronte degli ascolti, cerchiamo di fare il punto su quanto accaduto ieri sera nel corso della terza spumeggiante puntata.

Leggi anche Spoiler Un posto al sole, Valerio deluderà le aspettative di Elena

In essa sono stati ben tre i concorrenti a dire addio al programma anche se per motivazioni differenti: una di loro, l'attrice Demetra Hampton, è stata eliminata in seguito ad un televoto lampo, mentre altri due hanno lasciato l'Honduras per propria scelta.

Advertisement

E per chi è andato, c'è anche qualcuno che è arrivato. Come già annunciato lo scorso giovedì da Alessia Marcuzzi, infatti, due nuovi naufraghi famosi hanno cominciato la loro nuova avventura televisiva.

Isola dei famosi, terza puntata: il ritiro di John Vitale

La puntata dell'Isola dei famosi di ieri 3 febbraio si è aperta con un annuncio inatteso da parte di Alessia Marcuzzi. Il televoto relativo ai quattro concorrenti di Saranno Isolani è stato annullato, in quanto John Vitale ha deciso di ritirarsi dopo le polemiche legate al suo attacco contro Barbara d'Urso. Lo spogliarellista ha spiegato di avere riflettuto per quanto accaduto e di voler porgere di persona le sue scuse alla conduttrice di Domenica Live (dichiarazione fatta probabilmente per evitare la denuncia di cui la stessa d'Urso ha parlato).

Advertisement

È quindi stato subito aperto un nuovo televoto, questa volta in positivo, tra Giorgia e Alice mentre Yuri è entrato subito di diritto nel cast del reality show. Il successivo esito ha segnato la vittoria di Giorgia, diventata così la nuova concorrente ufficiale. La conduttrice ha subito parlato anche delle condizioni di salute del Divino Otelma, dopo lo spintone ricevuto da Francesca Cipriani. L'infortunio del concorrente non è grave ma sarà necessario attendere ancora qualche giorno per capire se e come lui riuscirà a riprendere la sua avventura nell'isola.

Isola dei famosi resoconto: eliminata e nominations

Dopo l'entrata ufficiale di Jo Squillo e Stefano Bettarini, l'Isola dei famosi è proseguita con le nomination che non si erano concluse giovedì scorso. A finire a rischio eliminazione sono state Demetra Hampton e Grecia Colmenares. Alessia Marcuzzi ha subito aperto il televoto che ha sancito l'uscita di scena della prima. Il resoconto della terza puntata prosegue con la difficile settimana che ha vissuto Francesca Cipriani, convinta che diversi colleghi avessero sparlato di lei.

La polena ha precisato di non voler ripetere lo stesso copione dello scorso anno e ha chiesto di abbandonare subito il programma, non prima di avere accusato Marina La Rosa di essere una "strega". La puntata si è quindi conclusa con i nuovi nomi dei concorrenti in nomination, scelti dai compagni di avventura. A rischiare l'eliminazione nell'appuntamento in programma domenica 10 febbraio saranno Grecia Colmenares, Yuri Rambaldi e Sarah Altobello.