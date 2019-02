Annuncio

Fedez e Federico Zampaglione sono stati protagonisti di un botta e risposta piuttosto duro sui social network. Tutto è partito da un tweet velenoso del leader dei Tiromancino, il quale ha criticato gli artisti che legano le loro fortune principalmente a Instagram, andando poi in difficoltà quando invece devono lavorare in studio per registrare degli album che siano realmente convincenti per la critica e il pubblico. E, in merito a recensioni negative, il cantante romano ha parlato di "clown di turno".

Anche se l'artista capitolino non ha fatto nomi, tutti hanno pensato che si riferisse a Fedez che, dopo un breve periodo di pausa, è tornato sulla scena musicale con un nuovo album, "Paranoia Airlines".

Il lavoro discografico è stato preceduto dal lancio del singolo "Prima di ogni cosa", dedicato al figlio Leone. Nonostante il disco sia primo nelle classifiche di vendite, non sta ottenendo commenti e recensioni positive e, soprattutto, sta ricevendo diverse critiche da parte dei colleghi del rapper milanese.

Fedez, dopo aver letto il post di Zampaglione e i commenti di alcuni utenti di Twitter che l'hanno chiamato direttamente in causa, ha deciso di replicare in prima persona invitando di fatto il collega a non giudicare il lavoro altrui.

Fedez invita Zampaglione a farsi gli affari suoi

L'ex giudice di X Factor ha risposto aspramente alle critiche del frontman dei Tiromancino: "Per essere veri artisti devo fare tweet dove elargisco sentenze sui dischi degli altri? Meglio essere un clown, c'è più dignita".

Il rapper milanese, dunque, ha duramente invitato il collega a non intromettersi nel lavoro altrui, esprimendo giudizi troppo facilmente, e chiedendogli di farsi gli affari suoi.

Zampaglione ha voluto replicare a sua volta alle parole di Fedez, sottolineando di non aver fatto alcun nome nel suo tweet e ricordando di aver parlato soltanto di "clown". Infatti, secondo il cantautore romano, sono stati gli utenti del social network ad accostare questo termine al rapper lombardo e, di conseguenza, se ciò è avvenuto: "Fatevi due domande sul perché".

Ghali e Gué Pequeno annoiati da 'Paranoia Airlines'

Ma Federico Zampaglione non è stato l'unico, in questi giorni, ad esprimere un giudizio negativo sull'ultimo album di Fedez. Su "Paranoia Airlines", infatti, si è scatenata la pungente ironia di Ghali e Gué Pequeno. L'interprete di "Cara Italia" sulla sua pagina Instagram ha definito noioso il disco del collega, seguito dal cantante 38enne che ha postato l'immagine di un emoticon dormiente.

In questo caso, però, il marito di Chiara Ferragni sembra averla presa sportivamente, rispondendo ai due rapper semplicemente con un cuoricino.