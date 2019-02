Annuncio

Non sono mancate le sorprese nella sesta puntata dell'Isola dei Famosi che Canale 5 ha trasmesso ieri 20 febbraio in prima serata. Alessia Marcuzzi, in collaborazione con le sue opinionisti Alda D'Eusanio e Alba Parietti, ha informato i telespettatori delle novità della settimana. Inevitabile il riferimento al flirt tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, che negli ultimi giorni è stato ravvivato dall'interesse dell'argentino per la naufraga Ariadna Romero. Spazio anche all'arrivo in Honduras di Karin, la moglie di Riccardo Fogli, giunta per mettere a tacere le voci di un possibile tradimento. In una puntata dove le discussioni non sono certo mancate, non potevano mancare ben due le eliminazioni, una delle quali avvenuta attraverso un 'televoto lampo'.

Riassunto Isola dei famosi: fuori la Venturini

Erano tre i concorrenti in nomination nella sesta puntata dell'Isola dei famosi. Il pubblico in settimana è stato chiamato a dire la sua su Luca Vismara, Marco Maddaloni e Giorgia Venturini. Come da pronostico, è stata quest'ultima ad abbandonare il programma dopo che negli ultimi giorni aveva più volte dichiarato di essere arrivata al limite delle proprie forze. Ed, infatti, quando è stata accompagnata sull'Isola che non c'è, Giorgia ha confermato di non voler proseguire oltre, lasciando a Kaspar Capparoni la possibilità di continuare la sua avventura. Queste le sue parole: "Sono felice, soddisfatta, ma ora per me è arrivato il momento di tornare a casa, lascio Kaspar alla sua esperienza da naufrago solitario".

L'eliminazione di Giorgia non è stata l'unica della serata. Successivamente, attraverso una catena di salvataggio, anche altri quattro naufraghi sono finiti in nomination: Sarah Altobello, Stefano Bettarini, Jo Squillo e Aaron Nielsen. Dopo la chiusura del televoto è stato annunciato il nome di colui che ha dovuto abbandonare la Palapa, ovvero Stefano Bettarini. L'ex calciatore ha deciso di restare nell'Isola che non c'è.

La moglie di Riccardo Fogli e i nuovi nominati

Nel corso della puntata dell'Isola dei famosi di ieri sera ha fatto il suo ingresso in Honduras Karin Trentini, la moglie di Riccardo Fogli. La donna è arrivata per mettere a tacere le voci secondo le quali lei avrebbe una relazione extraconiugale da diversi anni.

La sua presenza è servita per smentire tali illazioni, ritenute da Karin delle vere cattiverie. Il cantante ha quindi confermato di fidarsi ciecamente della propria compagna. Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez hanno parlato del loro flirt e lui ha smentito di essere interessato alla nuova isolana Ariadna Romero. Interrogata da Alessia Marcuzzi, quest'ultima ha dichiarato di non essere legata sentimentalmente ma di avere in Italia una persona alla quale tiene molto. Il riferimento non poteva che andare a Francesco Acerbi, come rivelato negli ultimi giorni dal settimanale 'Spy'. Ma la modella ha precisato che prima della partenza lui ha messo le cose in chiaro, affermando che forse non attenderà il suo ritorno. La puntata si è conclusa con le nuove nomination: Riccardo Fogli, le sorelle Mihajlovic (scelte dal gruppo) e da Luca Vismara (scelto dal leader Ghezzal).