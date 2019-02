Annuncio

Annuncio

Continuano ad ottenere un grande successo gli appuntamenti con la longeva serie televisiva di Rai Uno, in onda dal 2011, 'Che Dio ci aiuti'. Le new entry hanno dato nuova linfa alle trame intorno alla vita dei personaggi principali sebbene l'assenza di un attore come Lino Guanciale abbia rappresentato una dura perdita. L'attenzione viene posta intorno alla figura di Azzurra che non riesce a riprendere in mano la sua vita sentimentale dovuta alla tragica scomparsa del marito. Questa è la causa per la quale la donna ha un rapporto conflittuale con Athos che tenta in ogni modo di conquistare la proprietaria del convento. Gli spoiler del primo episodio della settima puntata in onda il 28 febbraio, alle ore 21:30 dopo 'I soliti ignoti', e intitolato "Battiti", svelano che Suor Angela si impegnerà in prima persona nel risolvere una faccenda delicata.

Annuncio

Azzurra metterà al corrente della verità Athos, rivelando all'uomo di essere la madre di Emma. Quest'ultimo ha instaurato un ottimo rapporto con la giovane adolescente, con la quale condivide la passione per la letteratura.

Ginevra aiuta Valentina ad organizzare la cena a quattro con Alessio

Inoltre, Azzurra dovrà fare i conti con alcune incertezze dopo aver scoperto che l'uomo di cui è innamorata ha intenzione di farle una sorpresa, ma la donna penserà di non essere pronta a questo tipo di romanticismo. Ginevra, dal canto suo, regalerà momenti di comicità al pubblico in quanto accetterà di essere la fidanzata di Nico per spingere Valentina ad affrontare la cena a quattro con Alessio. L'ex fidanzata di Gabriele ha intenzione di conquistare il fisioterapista dal quale è rimasta folgorata e si ritroverà al centro di un intreccio amoroso.

Annuncio

I migliori video del giorno

Azzurra ritrova la carta di credito di Athos e deve resistere ad una tentazione

Gli spoiler del secondo episodio del settimo appuntamento di che dio ci aiuti 5, intitolato "Da grande" fanno notare che in convento si presenterà la madre delle gemelline, dopo l'attesa delle figlie. La donna avrà modo di fare la conoscenza di Suor Costanza e Suor Angela ma porterà una notizia sconvolgente al cospetto di Gabriele. Nico sarà sempre più vicino a Ginevra, contenta di passare del tempo con il legale approfittando dell'improvvisa assenza di Maria, costretta ad allontanarsi dal convento. Infine, Azzurra ritroverà la carta di credito persa da Athos ma la donna dovrà resistere alla tentazione di fare shopping a insaputa del compagno.