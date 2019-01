Annuncio

Sabato pomeriggio è andata in onda la nuova puntata di 'Amici di Maria De Filippi', il talent-show di Canale 5 giunto quest'anno alla sua diciottesima edizione consecutiva, che ha visto Marco Alimenti presentarsi in studio nella speranza di riuscire a far cambiare idea al suo ex-'insegnante di danza', Timor Steffens. Il professore Steffens ha riscontrato in puntata un piccolo miglioramento in Marco, che ha dichiarato di aver lavorato per due giorni con il coreografo Daniele Baldi, così come era stato richiesto dall'insegnante Veronica Peparini, la quale si era opposta all'eliminazione di Marco voluta da Timor.

''Ho chiamato Daniele Baldi a fare lezioni di hip-hop con Marco, con lo scopo di dimostrare che Marco potesse migliorare facendo delle lezioni'', ha chiosato in studio la Peparini, appoggiando pubblicamente la causa di Marco Alimenti e la protesta organizzata dagli allievi di Amici, al grido di 'Fammi studiare'.

Timor ammette il miglioramento in Marco, ma non cambia idea

''Sei riuscito a fare la tua coreografia di Michael Jackson, che è quello che volevi fare… non ho nulla di personale con te, come persona, posso dire che si vede che hai tanta passione, che sei felice di fare questa coreografia, si capisce che ti piace ballare, ma non è mai stato questo il punto. Questa non è una scuola normale, sono qui con una missione personale, Maria mi ha voluto come coreografo, come maestro e direttore artistico, per cercare i migliori talenti in questo show. Sulla tua performance, posso dire che Veronica ti ha aiutato a migliorare, ma la mia opinione resta la stessa… quando avevo 17 anni avevo un professore a cui dissi che avrei voluto ballare per Michael Jackson e lui mi rise in faccia, mi disse -non ce la farai mai-, allora io andai via da quella scuola e andai avanti da solo'', con queste parole Timor Steffens ha comunicato la sua scelta di tenere Marco Alimenti fuori dalla scuola di Amici di Maria De Filippi.

''Non ho detto che volessi fare Michael Jackson perché sento di esserne all'altezza, Michael è un mio mito, e dato che ci hai lavorato insieme, volevo sfruttare il tuo potenziale per apprendere dal tuo insegnamento. Questa possibilità non me l'hai data. Tu in sala mi hai visto 10 minuti una volta [VIDEO], non mi hai mai voluto vedere, se in questi 2 mesi mi avessi visto in sala, sicuramente ci sarebbe stato quel miglioramento che volevi. Sono migliorato in 2 giorni'', ha controbattuto Marco al suo ex-insegnante di danza, che ha richiesto la sua eliminazione.

Marco va in sfida

Ad insorgere in puntata contro la decisione di Timor Steffens, è stato soprattutto il cantante Mameli, il quale ha dichiarato [VIDEO]: ''Un insegnante è tenuto a insegnare e poi a giudicare; Timor ha sempre giudicato e non insegnato''. La nuova puntata di Amici di Maria De Filippi ha avuto come intro l'esibizione della classe di allievi sulle note di 'The wall', un brano dei Pink Floyd anticonformista e rivoluzionario, che sembra paragonare il sistema scolastico ad un tritacarne, che impone regole e spegne la personalità del singolo.

La canzone in questione è stata presentata dalla classe di Amici 18 in puntata, poco prima che l'ex-allievo della scuola, Marco Alimenti, apparisse nello studio televisivo del talent-show. Marco si è esibito in una coreografia montata sulle note di un medley dei brani 'Dangerous' e 'Black or white' di Michael Jackson; Alimenti si era rivolto all'insegnante Timor per chiedergli di ballare una coreografia 'Jackson style' e poter fare lezioni con il maestro, due richieste che erano state categoricamente respinte da parte di Steffens, ma accolte da Veronica Peparini. Dopo aver fatto in modo che Marco si preparasse in 2 giorni, avvalendosi dell'ausilio di Daniele Baldi, Veronica Peparini ha ricordato a Timor Steffens in puntata di non aver dato la possibilità a Marco di fare lezioni insieme a lui. Marco Alimenti, così come è stato stabilito nella nuova puntata di 'Amici 18', andrà in sfida e sarà giudicato da un giudice esterno. Ad Alimenti verrà assegnata una coreografia montata da Timor Steffens.