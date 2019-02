Annuncio

Lunedì 4 febbraio è stata trasmessa in primetime su Rai 1 l'ultima puntata della serie di successo "La compagnia del cigno". La fiction con Alessio Boni e Anna Valle, infatti, si è conclusa con due episodi veramente coinvolgenti ed emozionanti, l'11 e il 12, rispettivamente intitolati "Un padre" e "Il nostro futuro". Nel primo, la Compagnia è in fermento per i preparativi e le prove per il concerto di fine anno, Irene si prende del tempo per riflettere su se stessa e Domenico e Barbara sono costretti ad affrontare alcune ostilità familiari.

Nel secondo, Matteo prende una decisione in merito al rapporto con suo padre, Antonia si rende conto di ciò che prova per Rosario e Sofia fa una tenera dichiarazione d'amore alla persona che ama.

Un assolo per Robbo

Nell'undicesimo episodio chiamato "Un padre", andato in onda nel corso della sesta puntata de "La compagnia del cigno", tutto il Conservatorio è in fermento per i preparativi del Concerto di fine anno dove molti dei ragazzi della Compagnia si esibiranno nell'orchestra da soli o in gruppo. Fra tutti però, soltanto Robbo non riesce a gestire al meglio la sua ansia da prestazione, che finisce per trasformare la sua voglia di studiare in una vera e propria ossessione. Il giovane, infatti, teme di non essere all'altezza di eseguire correttamente in pubblico, l'assolo al pianoforte che gli è stato affidato da Marioni per il Concerto. Sara fa ritorno al conservatorio e finisce per dover interagire nuovamente con Luca Marioni. Domenico e Barbara cercano di portare avanti la loro relazione nonostante il padre di lui non la approvi e cerchi in tutti i modi di ostacolarla.

Sara chiede agli altri ragazzi della Compagnia di aiutarlo a recuperare le lezioni perse durante la sua assenza.

La dichiarazione d'amore

Nel dodicesimo episodio, intitolato "Il nostro futuro", Luca riesce a far ragionare Matteo e lo spinge a scusarsi con suo padre per averlo aggredito in precedenza. Irene si ritrova a dover riflettere sulle scelte prese in quell'ultimo periodo, rivolgendosi al marito per un consiglio. Antonia si rende conto di amare veramente Rosario e di non poter vivere senza di lui, così decide di rimanere a Milano e comincia a cercare una casa in città. La vicinanza fra Matteo e Sofia porta la giovane a capire più chiaramente i sentimenti che prova per il suo amico. La giovane, infatti, si rende conto di essere veramente innamorata di Matteo e decide di rivelarglielo, spiazzandolo.