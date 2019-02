Annuncio

Mercoledì 20 febbraio andrà in onda un nuovo appuntamento con gli episodi inediti de ''La porta rossa 2''. Saranno trasmessi gli episodi 3 e 4 della seconda stagione. Come sappiamo, le puntate settimanali sono in tutto sei, per un totale di 12 episodi. Il protagonista, Leonardo Cagliostro, è ancora tra i vivi perché deve risolvere il mistero che avvolge la figura di Jonas, conosciuto nella prima stagione sotto forma di spirito e adesso ritornato a vivere dopo 30 anni di coma. Inoltre, Cagliostro non varca la porta rossa per un motivo ancora più importante: salvare la vita di sua figlia. Il fantasma del commissario non può che rivolgersi a Vanessa, l'unica che comunica con lui - oltre alla madre della ragazza, anche lei con il potere di parlare con i morti.

Nella puntata in onda il 20 febbraio 2019, chiamata a testimoniare al processo, Vanessa dichiarerà davanti a tutti di aver sempre comunicato con lo spirito di Cagliostro perché è in grado di parlare con i defunti.

'La porta rossa 2': cosa è accaduto nei primi due episodi

Nei primi due episodi andati in onda il 13 febbraio, Anna ha partorito la piccola Vanessa e Cagliostro, che era presente, ha avuto una visione: la bambina verrà rapita e portata in un'ex fabbrica. Quando è arrivato lì ha trovato Filip, il fidanzato di Vanessa, chino sul corpo di un uomo morto, che poi si è scoperto essere uno spacciatore. Il commissario ha cercato l'aiuto di Vanessa per salvare la bambina e intanto ha tenuto d'occhio Jonas, che ha mentito alla polizia perché, in realtà, sa chi gli ha sparato.

Alla fine dell'episodio, al processo contro Rambelli, l'assassino ha mosso delle pesanti accuse. L'ex vicequestore ha dichiarato che non è stato lui ad uccidere Cagliostro, ma Piras con la complicità di Anna.

Anticipazioni 'La porta rossa 2' del 20 febbraio

Negli episodi 3 e 4 in onda il 20 febbraio, la trama de La porta rossa si complicità ulteriormente. Vanessa troverà a casa di Filip il quaderno dove lo spacciatore annotava i debitori. Tra questi leggerà anche il nome del padre del ragazzo. Quest'ultimo, intanto, verrà scagionato dall'accusa di omicidio, mentre Vanessa verrà chiamata a testimoniare al processo. La ragazza rivelerà di poter parlare con i morti e di aver sempre comunicato con Leonardo Cagliostro, scatenando l'incredulità di tutti i presenti.

Intanto, il commissario scoprirà che il padre di Anna ha una relazione extraconiugale con Patrizia Durante.