Dopo una settimana di stop per lasciare spazio al Festival di Sanremo ritorna in prime time su Canale 5 l'appuntamento con C'è posta per te, il fortunato people show ideato e condotto da Maria De Filippi, di cui stasera andrà in onda la quinta puntata di questa edizione. Lo show, come sempre, si potrà rivedere in replica streaming online accedendo al sito gratuito MediasetPlay dove si possono rivedere anche tutte le altre puntate già trasmesse.

Dove rivedere la quinta puntata di C'è posta per te in streaming online

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che sarà possibile rivedere la quinta puntata di C'è posta per te accedendo comodamente al sito web gratuito MediasetPlay. Inoltre è possibile scaricare anche l'applicazione per tablet e cellulari grazie alla quale potrete rivedere la puntata di questa sera in qualunque momento lo desiderate senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

In questo modo, quindi, sarà possibile rivedere l'intera puntata oppure le singole storie che sono state raccontate da Maria De Filippi comodamente dai vostri dispositivi mobili. Accedendo alla sezione del programma di Maria De Filippi sarà possibile riguardare anche tutte le altre puntate di questa edizione che sono già andate in onda sulla rete ammiraglia del Biscione.

Una quinta puntata che si preannuncia decisamente scoppiettante per tutti gli spettatori e fan di C'è posta per te dato che tra gli ospiti di questa sera arriverà il duo comico composto da Pio e Amedeo, protagonisti anche della settimana del Festival di Sanremo 2019 condotto da Claudio Baglioni.

Gli ospiti di stasera: arrivano Pio e Amedeo con Mario Balotelli

Pio e Amedeo arriveranno nel salotto del people show della De Filippi perché hanno 'inviato' la posta ad un ospite speciale: il calciatore Mario Balotelli.

Un momento che si preannuncia a dir poco esilarante e siamo sicuri che i due comici pugliesi riusciranno sicuramente a strappare un sorriso ai tantissimi spettatori che stasera si collegheranno su Canale 5 per vedere lo show.

Tra gli ospiti di questo quinto appuntamento, inoltre, vi segnaliamo anche la presenza di un volto ben noto al pubblico delle trasmissioni di Maria De Filippi. Trattasi della cantante Alessandra Amoroso che rivedremo in trasmissione per fare una sorpresa ad un fan speciale. Anche la Amoroso è stata tra le super-ospiti dell'ultima edizione del Festival di Sanremo.