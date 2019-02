Annuncio

Valentina e Calogero sono stati i protagonisti di una delle storie raccontate da Maria De Filippi nel corso della sesta puntata di C'è Posta per te, andata in onda lo scorso 23 febbraio e dove Valentina alla fine ha perdonato il fidanzato aprendo la busta. Numerose però le critiche piovute al termine della puntata sulla coppia, accusata di essersi inventata tutto per ottenere visibilità e di aver preso in giro tutti. A distanza di poche ore è arrivata la replica di Valentina, la quale ha ribadito come la storia tra lei e Calogero fosse vera, annunciando tra l'altro che dopo la registrazione la loro relazione è nuovamente finita.

C'è posta, Valentina replica alle accuse: 'La storia con Calogero è vera'

Dopo la messa in onda della sesta puntata di C'è posta per te, sui social sono piovute numerose critiche e accuse rivolte alla coppia formata da Valentina e Calogero, protagonista di una delle storie raccontate in studio da Maria De Filippi.

La ragazza, come abbiamo visto nella puntata di sabato scorso, è stata convocata dall'ex Calogero, il quale ha tentato di riconquistarla, convincendola del fatto di non averla mai tradita. Il lieto fine è arrivato con l'apertura della busta, ma subito in rete i fan della trasmissione si sono scatenati con commenti negativi sulla coppia, accusata di aver preso in giro tutti inventandosi una sceneggiata allo scopo di aumentare la loro visibilità su Instagram. Proprio sul social network la stessa Valentina ha voluto replicare alle accuse, sostenendo che la storia d'amore tra lei e Calogero era vera, mettendo a tacere le insinuazioni sulla loro falsità.

Valentina e Calogero, dopo C'è posta per te la storia è finita

Non solo Valentina ha voluto rispondere a quanti l'hanno accusata di aver inscenato un vero e proprio "bluff" ma ha voluto precisare che, dopo la registrazione della sesta puntata del people show di Maria De Filippi, tra lei e Calogero la storia è finita.

Tra la registrazione e la messa in onda della puntata passano diverse settimane e pertanto tutto può accadere, sta di fatto che tutto ciò non convince ancora il pubblico di C'è posta per te, sempre più convinto che i due giovani siciliani abbiano inscenato la loro storia con tanto di gelosia di lei solo per aumentare i follower su Instagram. In molti infatti, hanno notato come entrambi siano seguiti sul social network da oltre 50mila follower, particolare che ha fatto subito pensare che si trattasse di due influencer più che di persone comuni.

Appuntamento con la settima puntata di C'è posta per te prevista per sabato 2 marzo su canale 5 per scoprire insieme nuove storie e vicende legate a gente comune che chiede aiuto a Maria De Filippi per esaudire un desiderio.