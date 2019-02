Annuncio

Annuncio

Domani sera andrà in onda la quarta puntata dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi con Alba Parietti ed Alda Deusanio in veste di opinioniste. Tante le cose che accadranno nel corso della diretta. Tra liti, chiarimenti, polemiche e i primi flirt, due nuovi naufraghi sono pronti a sbarcare in Honduras per aggiungersi al gruppo. Si tratta di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen Rodriguez e di Soleil Sorge diventata famosa per aver partecipato ad Uomini e Donne come corteggiatrice del tronista Luca Onestini. Fu poi scelta da quest'ultimo ma la loro relazione durò pochissimo. Fu lei come tutti ricorderanno ad iniziare una frequentazione con Marco Cartasegna che affiancava proprio Onestini sul trono.

Annuncio

Tutto questo accade mentre Luca era al Gf vip. Dopo essere stata al centro del gossip per molte settimane ora Soleil è pronta a sbarcare sulle spiagge Honduregne. L'altro naufrago è Jeremias Rodriguez, anche lui concorrente del Gf vip insieme alla sorella Cecilia che proprio nella casa conobbe Ignazio Moser con cui sembra proprio che convolerà presto all'altare. Vediamo le tante cose che succederanno durante la diretta di domani sera su canale 5.

Isola dei Famosi: nuovi arrivi ed abbandoni

È giunta già alla quarta puntata la nuova edizione dell'Isola dei famosi targata Mediaset. Tante le cose che accadranno nel corso della diretta. L'isola si sta spopolando dopo che due naufraghe hanno deciso di far presto ritorno in Italia.

Annuncio

I migliori video del giorno

Si tratta di Yuma e di Francesca Cipriani che comunicò in diretta la decisione. Per quanto riguarda Yuma invece, si è ritirata dal reality nel corso della settimana per motivi legati al figlio. Proprio per questo arriveranno due nuovi naufraghi. Jeremias Rodriguez che sarebbe dovuto partire insieme agli altri ma dovette rinunciare all'ultimo momento per un infortunio al braccio avuto mentre sciava. La scorsa settimana si erano invece uniti al gruppo della ciurma Stefano Bettarini e Jo Squillo che sembrano essersi integrati molto bene. Ricordiamo anche che è in corso il televoto tra Grecia Colmenares, Sarah Altobello e Yuri. Chi sarà l'eliminato di domani sera dopo Taylor Mega e Demetra Hampton? Non resta che aspettare la diretta per scoprirlo.

Annuncio

Intanto bisogna dire che gli ascolti ancora non sembrano decollare nonostante il reality sia stato spostato la Domenica sera per lasciare spazio al Festival di Sanremo.