Questo pomeriggio in diretta su Raiuno dal Teatro Ariston di Sanremo è andato in onda un lungo speciale di Domenica In condotto da Mara Venier, che ha ospitato sul palco molti degli artisti protagonisti di questo 69° Festival della canzone italiana. Tra gli assenti però Loredana Bertè, una delle protagoniste più apprezzate di questo Sanremo, che ha rifiutato di prendere parte al tradizionale show domenicale post Festival. Mara Venier non ha apprezzato e si è sfogata in diretta televisiva, ammettendo di essere dispiaciuta.

Domenica In, Loredana Bertè non si presenta dalla Venier

Nel dettaglio infatti, abbiamo visto che, nel momento in cui la Venier ha annunciato al pubblico che Loredana Bertè non avrebbe preso parte allo speciale di Domenica In da Sanremo, ha poi aggiunto una specie di ramanzina nei confronti della cantante.

La conduttrice, senza troppi peli sulla lingua, ha ammesso di esserci rimasta male per questa assenza della Bertè che, a suo giudizio, su quel palco non avrebbe trovato persone ostili bensì degli amici che fanno il tifo per lei. "Qui avresti trovato un'amica che da 30 anni ti vuole molto bene e che ha fatto tanto per te", ha dichiarato la Venier a voce alta sul palco dell'Ariston. La conduttrice però ha aggiunto che, nonostante questo smacco, non si sente offesa dalla decisione della Bertè e continua a volerle molto bene.

Tanti assenti nello speciale Domenica In

Va detto però che Loredana Bertè non è stata l'unica protagonista dell'ultimo Festival di Sanremo che questo pomeriggio ha disertato l'ospitata in tv a Domenica In.

Prima ancora infatti abbiamo visto Mara Venier annunciare l'assenza sul palco di Ultimo, che ha sfiorato la vittoria nella serata finale e si è classificato al secondo posto di questa edizione. E poi ancora Il Volo non ha preso parte allo speciale della Venier, anche se i tre cantanti hanno mandato un videomessaggio alla conduttrice dove spiegavano che non potevano essere presenti sul palco dell'Ariston per lo speciale di Domenica In perché impegnati in un concerto a Berlino che si terrà proprio questa sera. Tra gli assenti della puntata di oggi va segnalata anche Arisa, che non ha preso parte alla trasmissione di Mara Venier perché influenzata anche se ha fatto sapere che ci sarà settimana prossima a Domenica In.

E poi ancora non hanno preso parte allo speciale anche Paola Turci, Francesco Renga, Irama e Daniele Silvestri.