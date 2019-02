Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, protagonista dei pomeriggi degli italiani. Le anticipazioni delle prossime puntate su Canale 5 si soffermano su Samuel Alday, interpretato dall'attore Juan Gareda. Il marito di Blanca, infatti, potrebbe diventare una vera e propria minaccia per Ursula (Montserrat Alcoverro) dopo aver scoperto che suo padre è stato costretto a sposarla.

Una Vita: Ursula vuole uccidere Samuel e Diego

Le scoperte di Samuel Alday saranno le protagoniste delle prossime puntate di Una vita, in onda tra qualche settimana su Canale 5. Il ragazzo, infatti, troverà una missiva scritta da suo padre, capace di compromettere la perfida Ursula.

Tutto inizierà quando Diego avrà bisogno di una trasfusione di sangue per disintossicarsi dal mercurio contratto nelle miniere brasiliane. Suo fratello, a questo punto, si offrirà di donargli il sangue ma Ursula Dicenta organizzerà un piano per eliminare entrambi. Infatti, corromperà un'infermiera dedita all'intervento ma Olga farà irruzione in sala operatoria vittima dei sensi di colpa nei confronti di Diego, di cui si è follemente innamorata. Purtroppo, Samuel si pentirà del gesto altruista quando scoprirà che sua moglie ha contratto la stessa malattia del fratello.

Una Vita, anticipazioni: Samuel trova una lettera di Jaime Alday

Le anticipazioni di Una Vita in onda nelle prossime settimane svelano che il dottor Quiles ribadirà che il virus era stato contratto presumibilmente tramite i rapporti intimi.

Il giovane Alday, a questo punto, capirà che sua moglie lo aveva tradito con il congiunto, sebbene non nutra dubbi sulla paternità del figlio che porta in grembo. Per tale ragione Samuel, molto adirato, si recherà in ospedale dove affronterà il fratello.

Dall'altro canto, Diego non si lascerà intimorire, tanto da informarlo dell'esistenza di una combinazione della cassaforte del padre, celata nei carati di un gioiello dedicato ad una certa Anita (Sara Miquel). Il secondogenito degli Alda, a questo punto, ascolterà il consiglio del fratello, tanto da ritrovare la lettera dove suo padre li informava di essere stato costretto a convolare a nozze con l'educatrice in quanto era a conoscenza del nome della figlia segreta avuta quando era giovane.

Infine, Samuel obbligherà il dottor Quiles a non informare Blanca (Elena Gonzalez) di aver preso lo stesso virus di Diego.