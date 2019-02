Annuncio

Ieri, subito dopo la proclamazione della vittoria, è arrivata la conferma: Mahmood rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2019 che si terrà dal 14 al 18 maggio a Tel Aviv in Israele. Per la prima volta il nostro Paese si porterà un artista che canta un genere diverso dal pop sanremese. Infatti, il brano "Soldi", che è già diventato un vero e proprio tormentone, presenta sonorità piuttosto incalzanti con ritmi "arabeggianti". Come sappiamo, il vincitore di Sanremo 2019 ha origini egiziane da parte di padre anche se è nato a Milano da mamma sarda.

Curiosità: Mahmood e il legame con un artista dell'Eurovision 2013

Mahmood ha avuto un legame lavorativo con un artista molto importante e talentuoso che ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2013, Marco Mengoni (settimo posto con "L'Esseziale").

L'artista italo-egiziano ha infatti collaborato assieme al cantante di Ronciglione alla realizzazione "Hola I say", canzone con cui Mengoni ha duettato con Tom Walker. Inoltre, tale brano ha dato a Marco un notevole successo sia nelle radio nazionali che sul palco dell'Ariston nella serata di mercoledì 6 febbraio, andata in onda su Rai Uno.

Il significato di "Soldi" di Mahmood

Il brano che ha voluto presentare Mahmood al Festival di Sanremo 2019 tratta di una delusione d'amore che si prova quando ci si accorge che la persona che si ama pensa più agli interessi economici che ai sentimenti. Sul palco dell'Ariston la canzone si è contraddistinta per lo stile originale.

Sanremo 2019: secondo, terzo, quarto posto e le varie premiazioni

Contrariamente a ciò che ci si aspettava dai pronostici, Ultimo si è aggiudicato il secondo posto con "I tuoi particolari", vincendo il premio Tim (quello del brano più ascoltato sul web).

Medaglia di bronzo, invece per Il Volo con "La Musica che resta". Per quanto riguarda la favoritissima Loredana Berté si è piazzata al quarto posto con "Cosa ti aspetti da me", una ballata rock in stile Vasco Rossi che ha fatto ballare l'intero pubblico. Subito dopo, segue Simone Cristicchi che con il brano "Abbi cura di te" ha vinto due premi: quello della miglior interpretazione e quello per la miglior composizione. Un altro artista pluripremiato è stato Daniele Silvestri con "Argento vivo". Infatti, ha ottenuto il premio della sala stampa "Radio web e tv Lucio Dalla", quello della critica "Mia Martini" e quello del miglior testo.