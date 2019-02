Annuncio

Giovedì 28 febbraio sarà trasmessa una nuova puntata con la serie televisiva 'che dio ci aiuti 5' che riesce sempre a ottenere ottimi ascolti. Nuovi colpi di scena sono pronti a cambiare la vita dei personaggi principali sempre alle prese con altri casi da risolvere. La presenza di nuovi personaggi hanno stuzzicato ancor più l'interesse dei telespettatori della Serie TV. In particolare al convento resteranno sorpresi dall'arrivo della madre delle gemelline. Dagli spoiler del tredicesimo episodio della settima puntata, intitolata 'Battiti', emerge che Suor Angela è chiamata a risolvere una delicata vicenda relativa ad una ragazza dal passato difficile. Quest'ultima segue una pratica molto pericolosa legata al nome della Blue Whale, consistente nel condizionare i ragazzi al punto da spingerli al suicidio. La protagonista non si arrende e vuole fermare la giovane donna da queste intenzioni sebbene non si tratti di un'impresa facile.

Ginevra aiuta Valentina per organizzare una cena romantica in compagnia di Alessio

Dal canto suo Ginevra dimostra solidarietà femminile nei confronti di Valentina dopo aver scoperto che l'amica si è invaghita del fisioterapista. La novizia finge di essere la fidanzata di Nico (Gianmarco Saurino) per dare vita a una cena a quattro in compagnia di Alessio. Nel frattempo prosegue con delle difficoltà la relazione tra Athos e Azzurra (Francesca Chillemi) che vivono dei momenti di alti e bassi a dimostrazione del fatto che la madre di Emma non si sente ancora pronta a dare inizio a una nuova storia d'amore. Nel frattempo Athos prepara una sorpresa, nel tentativo di riconquistare la fiducia della donna, ma il suo tentativo risulta vano perché la madre di Emma non si dice pronta a questo tipo di regali.

Al convento arriva Teodora, la madre delle due gemelline

Gli spoiler del quattordicesimo episodio di Che Dio Ci Aiuti 5, intitolato 'Da grande', rivelano che un arrivo inaspettato spiazzerà i protagonisti della serie tv. Nello specifico si tratta di Teodora, la madre delle gemelline, che si presenta in convento portando una notizia sconvolgente. Dal canto suo Maria si è dovuta allontanare dal convento favorendo la vicinanza tra Nico e Ginevra. Valentina, invece, vuole aiutare Eugenia a esaudire il sogno d'incontrare Benji e Fede; infine Athos dimentica la carta di credito trovata da Azzurra che deve resistere alla tentazione di usarla per fare acquisti.