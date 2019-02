Annuncio

Brutta notizia per tutti i fan della trasmissione "Le Iene" che stasera, 3 febbraio, si sarebbero sintonizzati in prime-time su Italia 1 per seguire il nuovo appuntamento con la storica trasmissione condotta da Nadia Toffa. Invece, come si evince dalla Guida Tv Mediaset, oggi salterà l'appuntamento televisivo con il programma di approfondimento per lasciare spazio alla nuova puntata de L'Isola dei Famosi che, eccezionalmente per questa settimana, andrà in onda di domenica sera.

Mediaset cancella Le Iene per far respirare l'Isola dei Famosi

In casa Mediaset, dunque, hanno deciso di modificare il palinsesto televisivo di domenica 3 febbraio, trasmettendo un appuntamento speciale de L'Isola dei Famosi che tornerà su Canale 5 questa sera e non giovedì prossimo per evitare il confronto diretto con il Festival di Sanremo condotto da Claudio Baglioni con Virginia Raffaele e Claudio Bisio su Raiuno.

Lo spostamento del reality-show sarebbe legato anche al clamoroso flop di ascolti registrato durante la seconda puntata, passata tristemente alla storia come la meno vista di sempre del famoso format sulla sopravvivenza: appena 2,4 milioni di spettatori per l'Isola dei Famosi in prime-time, pari ad uno share del 13%.

Un risultato a dir poco scadente per l'Isola che, di conseguenza, ha spinto l'azienda del Biscione a cancellare la puntata de "Le Iene" di questa sera per lasciare più spazio alla trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi che, così, dovrebbe riuscire a conquistare qualche telespettatore in più dopo il crollo di giovedì scorso.

La prossima puntata de Le Iene in programma il 10 febbraio

Del resto, "Le Iene" su Italia 1 avrebbe dato ulteriormente del filo da torcere all'Isola dei Famosi: i due programmi, infatti, sono rivolti prevalentemente ad un pubblico di giovani e giovanissimi, e non bisogna dimenticare che la trasmissione con Nadia Toffa ormai può contare su un affezionato zoccolo duro di spettatori che di domenica sera si sintonizzano per seguire le nuove inchieste e i vari servizi degli inviati.

Uno scontro interno tra l'Isola e "Le Iene" avrebbe potuto dare il "colpo di grazia finale" al reality show capitanato da Alessia Marcuzzi, già in forte crisi. E così lo show ideato da Davide Parenti salterà un turno e, stando alle anticipazioni Mediaset, dovrebbe tornare il 10 febbraio, come sempre in prima serata su Italia 1, mentre su Canale 5 dovrebbe essere confermata l'Isola dei Famosi.