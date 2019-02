Annuncio

Domenica 17 febbraio su Canale 5 debutterà la fiction con Greta Scarano e Alessandro Preziosi dal titolo "Non mentire". Si tratta dell'adattamento del thriller inglese "Liar" e andrà in onda alle ore 21.20. Dunque una trama densa di colpi di scena che terranno lo spettatore con il fiato sospeso ad iniziare dalle prime due puntate: la seconda andrà in onda il 24 febbraio.

Prima puntata, 17 febbraio: Laura trascorre la notte con Andrea, poi lo denuncia

Nella puntata d'esordio di Non mentire che andrà in onda domenica prossima al posto de l'Isola dei famosi, conosceremo Laura Nardini, interpretata da Greta Scarano che per un po' di tempo fu nel casti di in Un posto al sole nei panni della fidanzata di Diego Giordano.

Qui la Scarano sarà un' insegnante da poco uscita da una tormentata relazione con un poliziotto, Tommaso. Vedremo nel corso della prima puntata che la donna farà la conoscenza del padre di uno dei suoi allievi e ne resterà invaghita. Questi si chiamerà Andrea e di professione fa il cardiochirurgo. I due si piacciono subito e decidono di uscire insieme. La loro serata, infine, si concluderà a casa di Laura.

Al risveglio, i due avranno ricordi diametralmente opposti su quanto accaduto quella notte: il cardiochirurgo (interpretato da Preziosi) sarà entusiasta della serata trascorsa mentre Laura sarà convinta di essere stata violentata per cui deciderà di fare una denuncia. Verranno svolte quindi delle indagini per capire cosa sia realmente accaduto, ma le versioni di entrambi saranno così convincenti che non si riuscirà a capire chi stia mentendo. L'arrivo in città di Donato, un ex conoscente di Laura, però, aiuterà la polizia a fare chiarezza.

Andrea cerca di dimostrare la sua innocenza

La seconda puntata, come già anticipato, la vedremo domenica 24 febbraio. Le anticipazioni rivelano che Andrea cercherà di dimostrare in tutti i modi la sua innocenza, Laura racconterà sui social network la sua storia scatenando una dura reazione nei confronti dell'uomo. Il cardiochirurgo, intanto, si sentirà braccato e non saprà come uscire da questa intricata situazione.

L'arrivo di Donato fortunatamente darà una svolta alle indagini. L'uomo riuscirà infatti a scagionare Andrea raccontando alla polizia la verità su Laura. Quale sarà mai questa verità? Le anticipazioni al momento non lo rivelano per cui si dovranno attendere i prossimi episodi per scoprirlo.

Ricordiamo che, dopo la messa in onda serale, gli episodi della fiction saranno visibili in streaming su "Mediaset Play", il servizio di video on demand del Biscione.