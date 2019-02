Annuncio

Virginia Raffaele saluta il clan dei Casamonica dal palco dell'Ariston, e immediatamente scatta la polemica a Sanremo 2019. L'assist involontario è stato di Claudio Bisio, finito in una battuta infelice della presentatrice che ha cercato di porvi rimedio in un secondo momento, senza riuscirci completamente.

La gaffe di Virginia Raffaele sui Casamonica a Sanremo

Una gag tra Virginia Raffaele e Claudio Bisio che avrebbe dovuto far ridere e alleggerire l'atmosfera sanremese, ha finito invece per scatenare una serie di commenti negativi sui social e, in particolare, frecciatine al vetriolo su Twitter.

L'episodio è accaduto durante la prima serata di Sanremo 2019. Fin da subito, il pubblico su Twitter ha manifestato uno scarso gradimento per la giacca in broccato blu e oro indossata dal conduttore che, per alcuni, ricordava lo sfarzo e l'opulenza ostentata dal clan romano dei Casamonica.

Claudio Bisio, a quel punto, ha commentato ironicamente: "Dicono che la mia costumista lavora per i Casamonica", e subito Virginia Raffaele ha colto la palla al balzo per continuare il siparietto, ma in un modo non gradito al pubblico. La presentatrice, infatti, ha salutato i membri del clan direttamente dal palco dell'Ariston in mondovisione. Ben presto, però, si è accorta della sua gaffe piuttosto grave e ha provato a chiedere scusa contando sull'aiuto del collega per uscire dall'impasse, il quale ha sentenziato: "Non preoccuparti, siamo registrati, poi la tagliano".

Ricordiamo che i Casamonica sono un clan di sinti italiani che esercitano una sorta di egemonia para-politica all'interno di alcuni quartieri di Roma sud, tra la Romanina e Porta Furba.

Le reazioni alla gaffe sui Casamonica a Sanremo

Data l'entità della gaffe di Virginia Raffaele, visto il peso della "questione Casamonica" nella capitale, il saluto della conduttrice ha sollevato un vespaio di polemiche, e non solo sui social.

Se è vero che molti utenti di Twitter si sono scatenati nel criticare lo scivolone della comica romana, la stoccata è arrivata in forma ufficiale da Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia, che ha parlato di "leggerezza assai grave".

E sempre dal web sono giunti commenti negativi sia sulla battuta della presentatrice di Sanremo 2019 insieme a Claudio Bisio e Claudio Baglioni, sia sulla sua effettiva capacità di prendere parte ad un evento così importante. Alcuni, infatti, avrebbero preferito vedere Virginia Raffaele impegnata in ciò che sa fare meglio, ossia la comicità e le imitazioni, sottolineando come sia lei che il collega risultino "sotto-utilizzati" come presentatori. Molto meglio come comici.

Si vedrà se Claudio Baglioni, il direttore artistico di questo Festival, deciderà di apportare qualche manovra correttiva per le prossime serate.