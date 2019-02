Annuncio

L'amore tra Jane Alexander ed Elia Fongaro era nato davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 3 lo scorso autunno ed era stato fin da subito oggetto di varie critiche. Tale rapporto, che sembrava essere destinato ad una rapida conclusione, era però proseguito anche quando i riflettori del reality show si sono sono spenti, riuscendo a stupire anche i più scettici. Più volte attraverso programmi televisivi, giornali e nei social network, i due ex gieffini avevano rilasciato dichiarazioni d'amore pubbliche, confermando di provare dei sentimenti sinceri l'uno per l'altra. La coppia sembrava pronta alla convivenza a Roma, almeno fino a quando ieri 7 febbraio l'attrice britannica ha stupito i propri fan con un post breve ma eloquente pubblicato nel suo profilo Instagram.

In esso, la Alexander ha ufficializzato la fine della sua relazione con l'ex velino di Striscia la notizia, spiegandone brevemente anche le motivazioni:

Jane ed Elia si sono lasciati per incompatibilità caratteriale

Il post pubblicato da Jane Alexander su Instagram è arrivato come un fulmine a ciel sereno per i follower, convinti che tutto stesse andando per il meglio tra lei ed Elia Fongaro. L'attrice britannica ha scritto: "È con profondo rammarico che annuncio la fine della mia storia con Elia Fongaro per profondi contrasti caratteriali, e per totale diversità nel concetto stesso di amore e di coppia". Insieme ad una foto che la ritrae in un momento romantico con l'ex fidanzato, la gieffina ha chiesto comprensione per la tristezza da lei provata e ha espresso il desiderio di prendersi del tempo per sé.

La sua dichiarazione ha trovato il like di Francesco Monte, colui che durante il Grande Fratello Vip ha avuto più di qualche motivo di attrito con Elia Fongaro. Lisa Fusco, grande amica della coppia, ha commentato tali parole, affermando di sperare che si tratti solo di un momento passeggero di riflessione per i suoi due cari amici.

Un post nero per Elia Fongaro

Tanti i commenti sul profilo Instagram di Jane Alexander dopo l'annuncio arrivato ieri 7 febbraio. Qui i suoi followers hanno cercato di sostenerla, invitandola a farsi forza per superare questa novità. Non manca, tuttavia, qualche voce lontana dal coro secondo la quale era evidente che la coppia non sarebbe durata a lungo. Per quanto riguarda la reazione dello stesso Fongaro su IG, lui al momento ha preferito evitare qualsiasi dichiarazione pubblica optando per una semplice pagina nera.

Un'immagine che ha trovato diversi commenti critici nel suo profilo, tra i quali spicca quello dell'ex gieffina Aida Yespica. Quest'ultima ha lanciato una chiara frecciatina all'ex collega: "La verità è che non c'era alcun amore da parte tua, altrimenti una storia non può finire dopo appena tre mesi! Un po' meno dai, evita queste sceneggiate". Jane ed Elia non hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni, che potrebbero arrivare nell'immediato futuro in qualche intervista in tabloid o all'interno di programmi televisivi, primi fra tutti i salotti di Barbara d'Urso.