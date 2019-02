Annuncio

Annuncio

Lo scorso giovedì sera è avvenuta la messa in onda della terza diretta del Festival di Sanremo 2019, che ha visto la cantante Ornella Vanoni presentarsi al Teatro Ariston nelle vesti di valletta d'eccezione. Il cantante di 'Sabato pomeriggio' e direttore artistico del Festival, Claudio Baglioni, all'indomani della seconda diretta della gara sanremese, dichiarava che al momento non intenderà confermarsi al timone dell'evento musicale, per il 2020. Come Baglioni, anche Maria De Filippi, ha recentemente confidato che non intenderebbe tornare sul palco del Teatro Ariston nelle vesti di conduttrice.

Claudio Baglioni non intenderebbe tornare al Festival, almeno per il momento: le dichiarazioni del cantante

A pochi giorni dalla messa in onda della diretta finale del Festival della Canzone Italiana che decreterà il vincitore della kermesse musicale più seguita dagli italiani, in molti si sono chiesti se l'attuale direttore artistico di Sanremo intenda riconfermarsi all'evento ligure, in vista della settantesima edizione prevista per il 2020.

Annuncio

In occasione della conferenza stampa tenutasi all'indomani del secondo appuntamento televisivo del Festival di Sanremo, il direttore artistico della gara musicale non ha nascosto che per il momento non intenderà riconfermarsi come conduttore della gara delle canzone made in Italy, rilasciando alcune inedite dichiarazioni. ''No, al momento non c’è neanche il retropensiero di tornare. C’è solo l’affetto che io ho iniziato a provare già l’anno scorso per tutta la squadra”.

Incalzata dai quesiti posti dai giornalisti in seduta di conferenza stampa, l'attuale direttrice di Rai 1, Teresa De Santis, ha asserito che per il momento anche lei ritiene sia improbabile che Claudio Baglioni possa tornare al timone del Festival della Canzone Italiana, per la settantesima edizione dell'evento musicale più chiacchierato negli ultimi giorni. Tuttavia, però la De Santis non ha escluso che Baglioni possa essere coinvolto in progetti futuri del Festival.

Annuncio

Maria De Filippi si apre sulla possibilità di tornare a Sanremo

In un'intervista rilasciata al magazine 'Oggi', la conduttrice di punta della rete ammiraglia 'Mediaset', Maria De Filippi, ha smentito le voci che la vedrebbero al timone di una delle future edizioni del Festival della canzone italiana. Nello specifico, Maria ha dichiarato che non crede di tornare al Teatro Ariston nelle vesti di conduttrice, ma ha confidato di aver avuto un meeting con Teresa De Santis e di aver parlato insieme a lei di un progetto volto alla sensibilizzazione al tema della violenza sulle donne.