Annuncio

Annuncio

Le giornate di giovedì e venerdì sono, come si consueto, dedicate al trono classico di Uomini e donne. Nel corso dell'appuntamento andato in onda ieri, il pubblico ha assistito alle avventure di Teresa Langella, ormai prossima alla scelta, e Luigi Mastroianni, sempre più confuso e deluso dalle sue corteggiatrici. Nella puntata odierna, invece, spazio al trono di Lorenzo Riccardi. Il ragazzo, dopo aver combinato il caos nel corso delle precedenti puntate, organizzando una finta scelta, si è trovato a fare i conti con l'ira delle sue corteggiatrici. Il suo atteggiamento, però, pare l'abbia messo nei guai dal momento che Claudia si sta "interessando" al tronista Ivan Gonzalez. I due, infatti, hanno fatto un'esterna insieme che infastidirà notevolmente Riccardi.

Claudia fa un'esterna con Ivan in cui il tronista le impartisce lezioni di ballo

Claudia Dionigi non ha mai nascosto i sentimenti che nutre nei confronti del tronista Lorenzo Riccardi. Ad ogni modo, il comportamento che il ragazzo ha assunto nel corso delle precedenti puntate pare stia leggermente allontanando la corteggiatrice romana.

Annuncio

Già in una precedente occasione, Maria De Filippi aveva fato ballare Claudia e Ivan. I due sono sembrati molto complici e questo ha fatto, ovviamente, innervosire Lorenzo. Claudia è andata oltre, in quanto ha deciso di organizzare un'esterna con Lorenzo nella quale ha sfoggiato degli abiti molto seducenti. Il suo aspetto ha messo molto in imbarazzo il tronista il quale, infatti, non è riuscito a nascondere le sue sensazioni e il suo interesse, almeno fisico. Una volta giunti in puntata, però, la Dionigi ha raccontato a Lorenzo di aver fatto un'esterna con Ivan in cui il caliente spagnolo le ha dato delle lezioni di ballo.

Lorenzo presenta Giulia a sua mamma, Claudia rimane molto delusa dal suo comportamento

Il comportamento di Claudia sembra essere completamente finalizzato a provocare Lorenzo nella speranza che il ragazzo giunga quanto prima ad una scelta.

Annuncio

I migliori video del giorno

D'altro canto, però, Riccardi continua a combinare pasticci e a deludere le sue corteggiatrici. Nel corso dell'esterna con Giulia, infatti, il ragazzo le ha fatto conoscere sua mamma. Tale gesto, se per Giulia ha significato tanto, per Claudia è stato l'ennesimo passo falso da parte del tronista. La Dionigi, infatti, è sempre più delusa da Riccardi. Scopriremo molto presto come andrà a finire.