Annuncio

Annuncio

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del noto programma televisivo C'è Posta per te: appuntamento su Canale 5, a partire dalle ore 21:20 circa. La puntata di stasera potrà essere però rivista anche in replica.

C'è posta per te, puntata del 16 febbraio: anticipazioni

Grandissima attesa per la puntata di questa sera, sabato 16 febbraio, di C'è posta per te. Come sempre, saranno presenti ospiti molto conosciuti a livello nazionale e non solo. Le anticipazioni della quinta puntata rivelano la presenza del calciatore italiano Mario Balotelli, attualmente in forza all'Olympique Marsiglia. Sarà presente anche il duo comico Pio e Amedeo, oltre alla nota cantante italiana Alessandra Amoroso, che festeggia quest'anno i suoi dieci anni di carriera.

Annuncio

Pio e Amedeo scherzeranno bonariamente con l'attaccante Balotelli, che sarà vittima di un loro scherzo. Non mancheranno, quindi, attimi di divertimento e di grande ilarità. La puntata del 16 febbraio sarà la quinta, la quale sarebbe dovuta andare in onda sabato 9 febbraio ma, a causa della concomitanza con il Festival di Sanremo, è stata rinviata ufficialmente a questo sabato.

Come rivedere in replica la puntata di C'è posta per te del 16 febbraio

Rivedere in replica la puntata di C'è posta per te di questa sera sarà davvero molto semplice. La replica sarà visibile in tutta comodità grazie al servizio streaming di Mediaset, ovvero Mediaset Play. E' sufficiente avere una connessione internet ed un dispositivo (personal computer, tablet oppure un cellulare).

Annuncio

Collegandosi al sito MediasetPlay.it sarà possibile visionare l'archivio delle puntate. Oltre a quella di questo sabato, la quinta, si potranno trovare anche le prime quattro, già caricate precedentemente. In alternativa è possibile vedere la puntata in streaming attraverso il sito di Witty Tv. Anche su questo sito si avrà facilmente modo di visionare in replica la puntata persa.

L'appuntamento di questa sera su Canale 5 potrà essere seguito però direttamente online sul sito web Mediaset, che consente anche di vedere le dirette in streaming. Quest'ultima è una valida soluzione per tutti coloro i quali si trovano fuori casa al momento della messa in onda serale dello show, ma che non vogliono perdere nemmeno un minuto del fortunatissimo programma condotto da Maria De Filippi.

Annuncio

Non resta che aspettare la messa in onda della puntata e domani scoprire gli ascolti del fortunato format televisivo.