La scelta di Teresa Langella ha sorpreso tutti. La giovane tronista napoletana, nel corso dell'appuntamento serale dello "Speciale Uomini e donne" ha preferito il trentunenne Andrea Dal Corso al corteggiatore Antonio Moriconi. Quest'ultimo, che quindi si è rivelato essere la non scelta della ragazza, è apparso deluso e amareggiato dalla scelta di Teresa, soprattutto a seguito delle emozioni che entrambi hanno vissuto insieme. Si tratta di emozioni che Moriconi credeva fossero vere e soprattutto in grado di unirli alla fine di un lungo percorso di conoscenza.

Malgrado la svolta nell'inatteso finale di questa esperienza, Moriconi sta superando la batosta ricevuta e recentemente ha pubblicato una storia sui social (sul proprio profilo Instagram) che potrebbe assumere un significato importante.

Secondo l'opinione di gran parte dei telespettatori, Antonio avrebbe pubblicato questa storia lanciando indirettamente una frecciatina alla tronista: scopriamone di più.

Uomini e donne: Antonio Moriconi dopo il rifiuto di Teresa

Antonio Moriconi, dopo la scelta di Teresa, è rimasto in silenzio. Dopo una breve pausa dal mondo virtuale, è recentemente tornato attivo pubblicando una storia su Instagram. L'ex corteggiatore della Langella si è mostrato alla guida mentre ascolta una canzone del cantante rapper Coez, intitolata "E' sempre bello". In modo particolare, Moriconi ha registrato la storia sui social nel momento in cui il testo della canzone pronunciava le testuali parole: "E' sempre bello rimettere insieme i pezzi".

Oltre che ad apparire come una frecciatina indiretta all'ex tronista napoletana, sembrerebbe che Moriconi sia tornato alla proprio routine quotidiana e che stia riuscendo a superare il brutto colpo datogli da Teresa.

Dinanzi a questa presunzione, il pubblico del trono classico di Uomini e Donne che ha sempre tifato per lui, continua a sostenerlo con la speranza che il ragazzo possa far ritorno in trasmissione (e chissà, magari in una nuova veste). Il pubblico del people show di Maria De Filippi sta appellando alla conduttrice di poter vedere Antonio sul trono: sarà una richiesta che la De Filippi terrà in considerazione? Non ci resta che attendere tutti i nuovi sviluppi. Intanto la situazione tra Andrea e Teresa potrebbe ben presto smuoversi: il ragazzo ha inviato un messaggio alla Langella esprimendo il suo desiderio di volere un confronto diretto con la ragazza.