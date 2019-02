Annuncio

Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la fiction Non mentire, di cui stasera 24 febbraio verrà trasmessa la seconda delle tre puntate previste di questa prima stagione. La serie tv che vede tra i suoi protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano, ha conquistato l'affetto del pubblico di Canale 5, riuscendo a totalizzare al debutto una media di oltre tre milioni e mezzo di spettatori, che in un periodo di crisi come quello che sta vivendo la programmazione Mediaset non è affatto male come risultato.

Dove rivedere la seconda puntata di 'Non mentire' in streaming online

La seconda e penultima puntata di Non mentire in prima visione su Canale 5, potrà essere rivista in replica streaming online accedendo al sito web gratuito Mediaset Play, di cui è possibile poter scaricare anche l'applicazione omonima per tablet e cellulari.

In questo modo, quindi, i fan potranno rivedere questa seconda puntata della Serie TV con Alessandro Preziosi in streaming direttamente dal vostro dispositivo mobile, dato che non vi servirà accedere al pc di casa.

Sempre su Mediaset Play, sarà possibile riguardare in streaming online anche la prima puntata di questo thriller: in questo modo chi non ha avuto l'opportunità di vederla in prima visione su Canale 5, potrà rivederla nel pomeriggio senza arrivare 'impreparati' alla seconda puntata in onda stasera. I colpi di scena in questo nuovo attesissimo appuntamento con la fortunata fiction Non mentire in onda dalle 21.30 circa non mancheranno e per tutti i fan sono in arrivo delle novità a dir poco clamorose.

Gli spoiler della seconda puntata di Non mentire

Nel dettaglio, infatti, vedremo che ci saranno delle importanti novità che riguarderanno le indagini che sono state avanzate dopo le pesanti accuse da parte di Laura, la quale continua a sostenere a gran voce di essere stata violentata da Andrea Molinari. L'uomo, però, si difende dalle pesanti accuse e ribadisce che tra di loro c'è stato un rapporto sessuale dove entrambi erano consenzienti di quello che stava accadendo in quel momento.

Gli spoiler della seconda puntata della fiction rivelano che per Laura arriverà una pesante sconfitta: la Procura, infatti, decide di non proseguire le indagini e quindi anche la testimonianza di Donato non ha aiutato ad accreditare l'attendibilità delle parole della donna.

E così Vanessa riferisce ad Andrea che tutte le accuse a suo carico sono cadute.