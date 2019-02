Annuncio

Ieri è andata in scena la sesta puntata di C'è Posta per te. Nel corso della trasmissione sono stati tanti i momenti dedicati alle sorprese, ma anche quelli alle storie più dure. Eleonora dopo aver chiuso la busta al padre è stata criticata dalla maggior parte dei telespettatori con l’accusa di essere una persona attaccata solamente ai soldi.

La ragazza è stata chiamata nel programma di Maria De Filippi da suo padre dopo che da circa due anni non avevano più rapporti. Il padre ha spiegato che una volta separato dalla moglie non ha mai fatto mancare nulla ai suoi due figli. Addirittura quando la sua ex moglie è andata a vivere a Roma ha fatto il padre pendolare. Tuttavia l’estate ha sempre ospitato i suoi figli per tre mesi a Palermo.

Alla base dello screzio tra i due sembrerebbero esserci dei problemi di natura economica, nonostante Eleonora abbia ribadito più volte di non farne una questione di soldi. La ragazza ha fatto presente al padre di non avergli pagato la patente per i suoi 18 anni e di non averla aiutata durante alcuni periodi di difficoltà economica. Inoltre, ha ricordato che suo padre, essendo un militare, ha molte più possibilità di loro. Infine, la figlia non ha neanche accettato il fatto che l'uomo si sia rifatto una vita ed abbia perfino accompagnato all’altare la figlia della sua compagna. Dopo il botta e risposta tra i due protagonisti della storia, a nulla sono serviti i consigli della conduttrice per cercare di far ragionare la giovane.

La reazione dei telespettatori

Al termine del confronto tra Salvatore ed Eleonora, la ragazza ha deciso di chiudere la busta a suo padre. Proprio per il comportamento adottato dalla figlia, il popolo del web si è scagliato contro Eleonora. Molti telespettatori hanno accusato la ragazza di essere interessata al padre solamente per ricevere degli aiuti economici. Altri utenti sulla pagina ufficiale del programma addirittura hanno citato la canzone ‘Soldi’ di Mahmood. Tantissimi telespettatori hanno appoggiato la posizione del padre 'bacchettando' la ragazza.

Nuovo boom di ascolti per Canale 5

Il sabato sera di Canale 5 ancora una volta ha siglato un vero e proprio boom di ascolti. Maria De Filippi con la sesta puntata di C’è posta per te ha conquistato 5.788.00 italiani toccando uno share pari al 30,4%.

Ora o Mai più invece ha registrato un risultato in risalita ma non è riuscito a sfondare. Il programma condotto da Amedeus ha raccolto davanti al piccolo schermo 3.489.000 telespettatori pari al 17,5% di share.