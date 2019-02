Annuncio

Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele sono i tre conduttori del festival di Sanremo, appuntamento annuale dove si sfidano diversi cantanti famosi e non. Come ogni anno non mancano le polemiche per questa trasmissione e le gaffe dei conduttori, al debutto di ieri Claudio Bisio si è fatto notare proprio per averne fatta una.

Sanremo, la gaffe di Bisio con Bocelli

Il giornalista Domenico Naso, sempre attento ai particolari di questi eventi, ha fatto notare che Claudio Bisio ha alzato la mano per salutare Bocelli, senza però dire "Ciao".

Come tutti sanno il cantante lirico Bocelli è cieco e dunque non può averlo visto, e dunque rispondere al saluto. Così Domenico Naso ironizza su Twitter: "Bisio che fa ciao con la mano a Andrea Bocelli senza dire "CIAO" è il vincitore della serata.

Chiudete il televoto". Sul palco di Sanremo Bocelli si è esibito con il figlio. 25 anni fa (nel 1994) fece la sua prima apparizione al festival e lo vinse con il pezzo Il mare calmo della sera, con un'esibizione al pianoforte. All'epoca indossava un giubetto di pelle nera e ora, a distanza di quasi un quarto di secolo, si è ripresentato con lo stesso giacchino: "Sono cambiato molto da allora, qualcuno non mi ha riconosciuto" ha detto Bocelli scherzando.

Con il figlio sul palco si è eseguito in un duetto, cantando "Fall on Me", la famosa canzone scelta per il cartone animato della Disney "Lo Schiaccianoci e i sette regni" e ovviamente anche contenuta nell'album "Sì": il pezzo si è classificato al primo posto tra i dischi più venduti sia negli Usa che in Gran Bretagna. Riguardo al giubbino, chiodo nero, Bocelli lo ha passato al figlio Matteo: "Non è un passaggio di testimone, ma è un augurio" ha dichiarato il cantante lirico.

A seguire Bocelli ha duettato anche con Baglioni, intonando la canzone che ha portato al successo l'artista. Al di là della gaffe di Bisio gli utenti sui social hanno osannato e veramente apprezzato la performance di Bocelli.

La battuta sui Casamonica

Sempre restanto in tema di gaffe, ce n'è stata un'altra: quella di Virginia Raffaele. Durante il festival Bisio si è cambiato d'abito e ha indossato una giacca, uno smoking, sgargiante: con ricami verdi, neri e oro, con degli inserti lurex. "La mia costumista ha lavorato con i Casamonica" ha ironizzato Bisio, e Virginia Raffaele si lascia andare a una battuta: "Salutiamo i Casamonica", una gaffe però per la quale però chiede subito scusa.