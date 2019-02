Annuncio

Prima di lasciare l’Honduras Taylor Mega aveva parlato del suo passato da tossicodipendente nel corso di un confessionale. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi è tornata sulla delicata questione nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, in onda domani pomeriggio (9 febbraio) su Canale 5. Nella circostanza la star di Instagram, oltre un milione di follower, ha fornito nuovi dettagli sulla sua personale battaglia per superare la dipendenza dalle sostanze stupefacenti. L’ex fidanzata di Flavio Briatore ha spiegato di aver iniziato da adolescente con le droghe leggere fino ad arrivare alla più pesante di tutte: l’eroina. “Ne sono uscita grazie alla forza di volontà. Forse ho avuto un angelo che mi ha aiutato”.

La ventiquattrenne è tornata anche sulla breve esperienza nel Reality Show di Canale 5. “Mi è servita tantissimo nonostante sia durata soltanto una settimana”.

Taylor Mega: 'Le droghe pesanti dopo una delusione d'amore'

L’avventura dell’avvenente friulana a L’Isola dei Famosi si è arenata al primo televoto. Nella circostanza il pubblico ha preferito salvare Demetra Hampton, poi eliminata nella successiva puntata, e Kaspar Capparoni. L’eliminazione di Taylor Mega è maturata dopo una settimana di roventi polemiche per via di una discussa Stories della ventiquattrenne in cui annunciava che la sua avventura in Honduras sarebbe durata tre settimane. Prima di chiudere l’esperienza nel reality show la Mega aveva rivelato di aver avuto problemi con le sostanze stupefacenti.

Questione sulla quale la modella è tornata nel corso dell’intervista a Verissimo: “Tutto è iniziato quando avevo 14 anni”.

L’ex naufraga ha riferito di aver iniziato con le droghe leggere prima di entrare in un tunnel dopo la rottura con il fidanzato. “Avevo 17 anni ed ero molto innamorata. Sono andata in down e sono arrivata ad assumere anche l’eroina”.

'Ne sono uscita grazie alla forza di volontà'

Un momento difficile che l’influencer ha superato grazie alla forza di volontà che le ha permesso di superare le violente crisi di astinenza. “Il malessere che provi in quei momenti è devastante ma dopo sei mesi ne sono uscita” - ha sottolineato Taylor Mega che ha spiegato che ad un certo punto faceva fatica a riconoscersi allo specchio.

“All'improvviso si è attivato un meccanismo che mi ha permesso di allontanare le persone con le quali mi drogavo”. La ventiquattrenne ha confermato che la madre non sapeva nulla e che si è liberata di un peso quando ha confessato il suo difficile passato su L’Isola dei Famosi.

Per quanto concerne l’esperienza nel reality show di Canale 5 la Mega ha riferito che il breve soggiorno in Honduras è stato utile per superare certe paure. “Prima non riuscivo a restare sola neanche due ore mentre sull’isola sono riuscita anche a fare due turni del fuoco senza soffrire di attacchi di panico”.