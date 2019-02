Annuncio

Annuncio

La puntata odierna di Uomini e donne è stata estremamente movimentata. Dopo il consueto teatrino di Gemma Galgani, la quale ha festeggiato in studio il suo compleanno, Maria De Filippi è passata ad un altro argomento. I protagonisti successivi, infatti, sono stati Gian Battista e Claire. I due, nelle precedenti puntate, erano già stati accusati di essere d'accordo ma, nella puntata odierna sono emersi dei particolari ulteriori che li hanno messi spalle al muro. Maria De Filippi, infatti, ha mandato in onda dei filmati nei quali era ripresa una conversazione privata tra Gian Battista e Claire dove confessavano di essere d'accordo. Una volta entrati in studio, Gianni Sperti li ha umiliati dicendo: "Siete truffatori, vergognatevi".

Maria De Filippi smaschera Gian Battista e Claire

Quest'oggi è scoppiato davvero il caos a Uomini e Donne. La redazione ha scoperto l'esistenza di altri due "furbetti".

Advertisement

Questa volta si tratta di Gian Battista e Claire. Un fan della trasmissione ha incontrato i due protagonisti in un bar ed ha pensato bene di registrare la loro conversazione. Il contenuto della ripresa è stato sconvolgente. Claire e Gian Battista, infatti, discutevano in merito alle mosse da attuare in puntata ed alle cose da dire. Maria De Filippi ha mandato in onda il filmato prima che i due protagonisti entrassero in studio. Dopo aver informato il pubblico in merito a quanto accaduto, la De Filippi ha fatto entrare i due che, ignari di tutto, si sono seduti al centro dello studio. La padrona di casa li ha immediatamente informati che avrebbe dovuto fargli una comunicazione molto spiacevole.

Gianni Sperti umilia i furbetti: 'Truffatori'

Claire e Gian Battista sono stati messi al corrente del fatto che fossero stati scoperti.

Advertisement

Gianni Sperti ha perso letteralmente le staffe ed ha detto: "Siete dei truffatori, vergognatevi". Molti esponenti dei due parterre hanno sentito il bisogno di intervenire per mortificare ulteriormente i due protagonisti. Claire e Gian Battista, dal canto loro, hanno provato a difendersi come meglio hanno potuto, ma il pubblico e tutti i presenti in studio non gli hanno dato l'opportunità di parlare. La cosa che ha indispettito maggiormente è stata l'assenza di scuse. I due protagonisti, infatti, hanno continuato a dire che ci fosse una spiegazione per il loro comportamento. La puntata si è poi conclusa, quindi non ci resta che attendere la messa in onda di domani per scoprire come è andata a finire.