Gaffe, polemiche ma anche forti emozioni nel corso della prima serata del Festival di Sanremo. Nel corso della lunga diretta si è passati dall’imbarazzo per la battuta di Virginia Raffaele sui “Casamonica” al monologo di Claudio Bisio sui migranti fino all’esibizione da standing ovation per Andrea Bocelli con il figlio, Matteo, che ha mandato in visibilio il pubblico femminile. Non sono mancati problemi tecnici con le conseguenti polemiche. Un problema con l’audio ha costretto Patty Pravo ad attendere a lungo prima di poter esibirsi con Briga.

L’artista, visibilmente infastidita, non le ha mandate a dire. “Sono venuta qui a fare una passeggiata” - ha affermato ironicamente.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi ha rappresentato il momento più intenso della prima lunga diretta sanremese con Claudio Baglioni che ha rivelato un aneddoto legato alla passata edizione.

Claudio Baglioni: 'Fabrizio avrebbe meritato di condurre Sanremo'

Prima dell’ingresso sul palco dell’Ariston di Giorgia il direttore artistico ha riservato un’affettuosa dedica a Fabrizio Frizzi. “Concedetemi un istante per un pensiero per un amico di tutti noi. Un amico che amava la musica e al quale sarebbe piaciuto tantissimo presentare Sanremo”. A questo punto Claudio Baglioni ha rivelato che l’anno scorso aveva pensato anche a lui per la conduzione del Festival. “Lo avrebbe meritato”. Il cantautore ha ricordato che Frizzi il 5 febbraio avrebbe compiuto sessantuno anni.

“Per la prima volta lui non c’è, Fabrizio era per me un grande, curioso, bizzarro, ingenuo sorriso e per questo ci piace ricordarlo con le braccia aperte proprio come Modugno mentre canta Volare” - ha riferito Baglioni facendo riferimento alla gigantografia di Frizzi.

La standing ovation dell'Ariston per Frizzi, il tweet di Lorella Cuccarini

Il pubblico in sala si è alzato in piedi ed ha riservato un lungo applauso a Fabrizio Frizzi. In precedenza il compianto conduttore televisivo era stato ricordato nella sala stampa dell’Ariston da Teresa De Santis. “E’ stata una delle colonne portanti della Rai, una persona fuori dal comune” - aveva esternato il direttore di Rai 1. Dichiarazioni che hanno provocato la decisa reazione social di Lorella Cuccarini con un tweet al vetriolo.

“Standing ovation per Fabrizio Frizzi a Sanremo ma in tanti anni non gli è stato mai proposto di presentarlo” - ha evidenziato la show girl. Commento che ha riscontrato l’apprezzamento di Rita Pavone con un eloquente: “Sacrosanta verità”.