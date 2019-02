Annuncio

Il giorno successivo alla finalissima del Festival di Sanremo, non accennano a placarsi le polemiche sulla classifica stilata dalle varie giurie votanti. Ultimo e Loredana Bertè, in segno di protesta per il comportamento di alcuni giornalisti, non si sono presentati alla diretta di Domenica In, dedicata alla kermesse di Rai Uno. Francesco Facchinetti, attraverso il suo account Twitter, ha invece reso pubblico un video in cui si vede la sala stampa esultare per il terzo posto de Il Volo, che da qualcuno sono stati apostrofati come delle "m***e".

Mara Venier celebra Sanremo: Ultimo e Loredana Bertè grandi assenti

La puntata di Domenica In del 10 febbraio doveva essere l'occasione per celebrare i 24 artisti che hanno reso il 69esimo Festival di Sanremo un grande successo.

Mara Venier, però, ha dovuto fare i conti con qualche inaspettata "defezione". Durante la diretta del programma di Rai Uno, infatti, la conduttrice ha informato il pubblico che più di un cantante non sarebbe stato presente per motivi personali: Ultimo, per esempio, non ha preso parte alla trasmissione come invece ha fatto il vincitore Mahmood.

La padrona di casa ha spiegato che il secondo classificato ha lasciato la città la notte scorsa, cioè subito dopo aver litigato con alcuni giornalisti durante la conferenza di chiusura della manifestazione.

Il battibecco che ha avuto con la stampa dopo aver dato del "ragazzo" al trionfatore, pare abbia provato a tal punto il romano da spingerlo a rinunciare all'ospitata a Domenica In, e tornare immediatamente a casa.

Alcuni opinionisti del format di Rai Uno hanno difeso il cantautore e la sua sfuriata, dovuta probabilmente alla stanchezza e alle parole poco carine che gli sarebbero state rivolte ("stro****to", per esempio), altri lo hanno definito un maleducato e troppo pieno di sé perché non ha accettato la sconfitta.

Un'altra artista che ha rifiutato l'invito di Mara Venier, è stata Loredana Bertè. La donna, dopo essersi classificata al quarto posto tra i fischi di tutto il pubblico, ha scelto di non presentarsi in tv oggi, forse per protestare per il trattamento che le è stato riservato (neppure un premio per lei).

Francesco Facchinetti contro la stampa sui social network

Dopo lo scontro che alcuni giornalisti hanno avuto con Ultimo, si è alzato un vero e proprio polverone mediatico attorno al ruolo che ha la stampa al Festival di Sanremo. Nonostante il cantautore romano abbia avuto quasi il 50% delle preferenze da parte del pubblico, è arrivato al secondo posto per volere delle altre giurie con diritto di voto.

Il comportamento che alcuni giornalisti hanno avuto l'altra sera prima dell'elezione di Mahmood, sta facendo molto discutere. Su Twitter, infatti, sta circolando un video che qualcuno ha girato mentre su Rai Uno veniva ufficializzato il posto di Sanremo 2019.

Francesco Facchinetti ha postato il filmato nel quale si vede Claudio Bisio annunciare il terzo posto de Il Volo e la sala stampa esultare. "M***e", urla invece qualcuno tra gli applausi rivolgendosi al trio lirico.

"Dopo questo video, io vi prenderei tutti a calci nel c**o fino alla fine del mondo: idioti, co****ni e buffoni", ha commentato il manager sul suo account, raccogliendo moltissimi consensi da parte della gente comune.